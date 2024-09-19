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Феерия молодежи. Шахтер со счетом 4:3 вырвал победу у Болоньи в Юношеской лиге УЕФА
Матч, который должен был состояться вчера, доиграли сегодня
shakhtar.com
Сегодня, 19 сентября, команда "Шахтера" U-19 доиграла свой матч 1-го тура Лиги чемпионов с "Болоньей" в рамках Юношеской лиги УЕФА.
Изначально матч был запланирован на вчера, но команды сыграли всего 7 минут, после чего покинули поле, так как газон не выдержал проливного ливня. Доигровка состоялась сегодня, и вышла прямо-таки феерической.
Зрители увидели фейерверк голов. Матч закончился победой "горняков" со счетом 4:3.
"Шахтер" повел в счете уже на 9-й минуте и завершил первый тайм со счетом 2:1 в свою пользу.
После перерыва дело пошло еще интереснее. Итальянцы не только сравняли счет, но к 67-й минуте вышли вперед.
Впрочем, "горняки" не сдались и не только отыгрались, но и вырвали победу на 90-й минуте. 4:3 в пользу "Шахтера" в первом еврокубковом матче сезона.
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Дубль оформил Виктор Цуканов, также отличился Александр Ломага, а победный гол забил Богдан Трифаненко.
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