Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тлумак: Ризнык провел свой лучший матч на международной арене
Эксперт считает, что вратари были лучшими на поле
shakhtar.com
Экс-голкипер "Карпат" и "Зари" Андрей Тлумак оценил игру вратарей в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между
"Вратари были лучшими на поле. Без сомнения, почин сделал кипер "Болоньи" Лукаш Скорупский, который в дебюте взял пенальти от Георгия Судакова. Если учесть, что в дальнейшем "горняки" уже серьезно не угрожали его владениям, то класс вратаря в том, что он сыграл безупречно в ключевой момент.
Затем эстафету у Скорупского подхватил его коллега – Дмитрий Ризнык. Думаю, что это был едва ли не лучший его матч на международной арене. Тот сейв "горняка" в начале второго тайма, когда он отразил мощный "выстрел" Фабиана и сейчас еще перед глазами. Запомнился Дмитрий и в игре ногами, начиная атаки своей команды. Вот почему в том, что соперники сохранили свои владения на "замке", большая заслуга их киперов. Кстати, такой итог является приемлемым для обеих команд", – рассказал Тлумак.
Популярное сейчас
- Интер – Милан и Сити – Арсенал. Расписание футбола на 16 – 22 сентября
- Известно, когда Шахтер доиграет матч против Болоньи в Юношеской лиге УЕФА
- Довбик посетил организованной Ромой праздничный вечер в день увольнения Де Росси
- Судаков пробил бездарно. Шахтер уже на 4-й минуте не реализовал пенальти в ворота Болоньи
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
- Красавица дня. Милая парагвайская дама, чей парень решил судьбу матча против Бразилии