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Тлумак: Ризнык провел свой лучший матч на международной арене

Лига Чемпионов

Эксперт считает, что вратари были лучшими на поле

Тлумак: Ризнык провел свой лучший матч на международной арене

shakhtar.com

Новина українською

Экс-голкипер "Карпат" и "Зари" Андрей Тлумак оценил игру вратарей в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Болоньей" и "Шахтером" (0:0).

"Вратари были лучшими на поле. Без сомнения, почин сделал кипер "Болоньи" Лукаш Скорупский, который в дебюте взял пенальти от Георгия Судакова. Если учесть, что в дальнейшем "горняки" уже серьезно не угрожали его владениям, то класс вратаря в том, что он сыграл безупречно в ключевой момент.

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Затем эстафету у Скорупского подхватил его коллега – Дмитрий Ризнык. Думаю, что это был едва ли не лучший его матч на международной арене. Тот сейв "горняка" в начале второго тайма, когда он отразил мощный "выстрел" Фабиана и сейчас еще перед глазами. Запомнился Дмитрий и в игре ногами, начиная атаки своей команды. Вот почему в том, что соперники сохранили свои владения на "замке", большая заслуга их киперов. Кстати, такой итог является приемлемым для обеих команд", – рассказал Тлумак.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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