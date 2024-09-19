ЛЧ. Црвена Звезда - Бенфика 1:2. Турки приносят победу португальцам

Лига чемпионов. 1 тур.

19.09.2024. Райко Митич (Белград)

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Црвена Звезда - Бенфика 1:2

"Црвена Звезда": Глазер, Мимович (Далсиу 26), Джига, Спаич, Соль, Крунич (Илич 82), Элсник, Силас, Иванич, Бруно Дуарте (Ндиайе 71), Олаинка (Милсон 71)

"Бенфика": Трубин, Ба (Каборе 37), Отаменди, Силва, Фернандес, Ди Мария (Бесте 88), Кокджу (Баррейро 89), Флорентину, Актюкркоглу, Рольгайсер (Аурснес 56), Павлидис (Амдуни 89)

Предупреждения: Силас 25, Соль Ен-Ву 90+4, - Фернандес 52

Голы: Милсон 86 - Актюркоглу 9, Кокджу 29

Матчи Лиги чемпионов в четверг - дело новое, а значит непривычное. Но будем привыкать. В одном из поединков заключительного игрового дня 1-го тура встречались "Црвена Звезда" и "Бенфика".

Команды начали матч в высоком темпе, с обоюдными атаками. Неудивительно, что мы увидели быстрый гол. На 9-й минуте Актюркоглу сориентировался в штрафной площадке, оказался там, где нужно, и это позволило ему замкнуть навес с правого фланга.

В дальнейшем игра стихла. "Бенфика" сделала то, что хотела, а хозяева поля решили особо не рисковать и сосредоточиться на позиционных атаках. Несколько ударов за первый тайм сербы таки нанесли по воротам Трубина, но они были не слишком опасными.

На 29-й минуте "Бенфика" забила во второй раз. Интересно, что автором гола снова стал турок. На этот раз отличился Кокджу. Да еще и как - прямым ударом со штрафного! Голкипер Глазер остался на месте, по центру ворот, а вот если бы все же прыгнул, имел бы шансы парировать этот удар в правый угол.

Во втором тайме португальцы решили сохранить силы на следующие свои игры. Команда начала играть вторым номером, определив главной задачей сохранить результат. В принципе, им это неплохо удавалось.

Сербы много атаковали, но что-то серьезно создать никак не могли. В середине тайма, после подачи хозяев с углового, мяч попал в Джигу и полетел в сторону ворот. Забавно, что игрок даже не выполнял никаких сознательных действий, но создал самый опасный момент команды.

"Бенфике" пришлось серьезно поработать в обороне, чтобы сохранить положительный результат. И хорошо, что в первом тайме им удалось забить именно аж 2 гола. Потому что в конце встречи команда все же пропустила. Ндиайе вывел Милсона на ударную позицию, и поэтому оставалось только отправить мяч мимо вратаря. Исполнение было хорошим - анголец закрутил кожаного в правый угол ворот.

В компенсированное время Амдуни из "Бенфики" попал в штангу после демонстрации своих индивидуальных умений, и на этом все. Португальцы берут 3 очка.