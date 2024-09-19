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Пушич: Замены в матче с Болоньей? Не люблю такие вопросы
Тренер говорит, что не смотрит на имена, делая замены
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич ответил на вопрос о заменах, которые он делал в
"У Сикана серьезная травма, сломан нос или что-то такое.
Почему вышел Невертон, а не Траоре? Потому что у меня 24 игрока, и я делаю замену, когда чувствую, что так надо. Я про имена не думаю, а думаю про то, что нужно добавить в игру и кто может это сделать. Невертон хорошо вписался в игру, был опасным и настойчивым.
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Честно говоря, такие вопросы я не люблю, в них нет смысла. У нас 24 игрока, все они могут играть, в чем тут проблема. Я не вижу тут проблемы", - сказал Пушич.
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