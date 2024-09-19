Пушич: Замены в матче с Болоньей? Не люблю такие вопросы

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич ответил на вопрос о заменах, которые он делал в матче первого тура основного раунда Лиги чемпионов с "Болоньей" (0:0).

"У Сикана серьезная травма, сломан нос или что-то такое.

Почему вышел Невертон, а не Траоре? Потому что у меня 24 игрока, и я делаю замену, когда чувствую, что так надо. Я про имена не думаю, а думаю про то, что нужно добавить в игру и кто может это сделать. Невертон хорошо вписался в игру, был опасным и настойчивым.