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Статистические порталы оценили игру Трубина в матче ЛЧ против ФК Црвена Звезда

Лига Чемпионов

Трубин вышел в стартовом составе орлов

Статистические порталы оценили игру Трубина в матче ЛЧ против ФК Црвена Звезда

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

19 сентября, состоялся матч первого тура Лиги чемпионов "Црвена Звезда" - "Бенфика" (1:2).

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Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в стартовом составе "орлов" и отыграл до финального свистка.

После завершения игры статистические порталы оценили игру украинского голкипера в 6.9 (sofascore) и 6.5 (whoscored).

За все игровое время Трубин пропустил 1 мяч, сделал 2 сейва, отдал 66% точных передач и в целом совершил 39 касаний к мячу.

Статистические порталы оценили игру Трубина в матче ЛЧ против ФК Црвена Звезда - изображение 1
Статистические порталы оценили игру Трубина в матче ЛЧ против ФК Црвена Звезда - изображение 2
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Бенфика (Лиссабон) Црвена Звезда (Белград) Анатолий Трубин
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