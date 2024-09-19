Статистические порталы оценили игру Трубина в матче ЛЧ против ФК Црвена Звезда

19 сентября, состоялся матч первого тура Лиги чемпионов "Црвена Звезда" - "Бенфика" (1:2).

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Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в стартовом составе "орлов" и отыграл до финального свистка.

После завершения игры статистические порталы оценили игру украинского голкипера в 6.9 (sofascore) и 6.5 (whoscored).

За все игровое время Трубин пропустил 1 мяч, сделал 2 сейва, отдал 66% точных передач и в целом совершил 39 касаний к мячу.