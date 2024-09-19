Лига Чемпионов. 1-й тур

Роттердам, Фейеноорд арена

Фейеноорд – Байер 0:4

Голы: Виртц 5, 35, Гримальдо 30, Велленройтер 44 (аг)

"Байер" за тайм уничтожил "Фейеноорд" в первом матче Флориана Виртца в Лиге Чемпионов. Дебютант еще до перерыва оформил дубль, вместе с Бонифейсом и латералями устроив настоящий мастер-класс в Роттердаме. Лучше Леверкузена в первом туре выступила только "Бавария".

"Фейеноорд" с трудом пережил расставание с Арне Слотом и не впечатлял в чемпионате на старте кампании, лишь однажды победив в 4 турах при Бриане Приске. Но не стоит обманываться – роттердамцы до сегодня шли на 30-матчевой серией без поражений во всех турнирах. Знакомое леверкузену чувство, с которым немцы попрощались в начале месяца.

Да и этим вечером Роттердам оставил неплохое впечатление: были смелы во всех фазах игры, угрожали со стандартов и отрезками выглядели далеко не обреченно. 2 отмененных гола и один потенциальный пенальти, опять-таки, отмененный из-за офсайда. Другое дело, что качество исполнения было на разном уровне. А отсюда и такой счет.

"Фейеноорд" начал с очень агрессивного прессинга. Полностью забрали себе мяч в первые 15 минут, Зехиел даже успел забить с углового, но с нарушением правил. Но к тому моменту его команда умудрилась проигрывать. Тот же Зехиел ошибся в билд-апе, за что Виртц мгновенно наказал ударом в нижний угол с линии штрафной.

При этом высокое давление хозяев оставалось проблемой для "Байера" еще минут 20. Дальше они разгадали шифр от их прессинга и за 15 минут забили еще 3 раза. Ключом к взлому стало гибкое движение верхней тройки и использование латералей. Бонифейс раз за разом опускался за мячом, ставил корпус и разгонял атаки 3 в 3 и 4 в 4. Там уже врывались крайки и уничтожали оборону соперника.

Второй мяч стал итогом гениальной предголевой передачи Виктора в стиле Анри на Фримпонга, который прострелил Гримальдо на пустые. Третья – снова Бонифейс в роли форварда-ориентира, связавшего атаку, подключение Фримпонга, с той лишь разницей, что завершал Виртц и делал это эффектно слету.

Также стоит отмечать движение Терье и того же Флориана. Они путали персональную опеку "Фейеноорда", опустошали опорную, которая и без того гуляла из-за игры Тимбера и Миламбо по Андриху и Джаке. Точку поставило роскошное исполнение Гримальдо стандарта. Алехандро исполнил идеальный кросс на Тапсобу, который благодаря ошибке голкипера Велленройтера отправил 4-й и последний мяч в сетку.

Второй тайм уже был формальностью. "Фейеноорд" не оставлял попыток порадовать публику голом престижа. И они как минимум дважды были к этому близки. Но в целом Леверкузен, в отличии от первых матчей сезона, уже куда увереннее доводил дело до логичного конца. А с тем чтобы мощно начать и добиться перевеса в несколько голов еще в первом тайме у них вообще проблем не возникает. 0:4.

Фейеноорд: Велленройтер, Ганцко, Белен, Траунер (Митчелл, 72), Лотомба (Хадж-Мусса, 61), Тимбер, Зерруки (Смал, 46), Хван Ин Бом, Миламбо (Надже, 75), Пайшао (Уэда, 61), Хименес

Байер: Градецки, Фримпонг, Инкапье, Та, Тапсоба, Гримальдо (Белосьян, 80), Андрих, Джака (Паласиос, 81), Виртц (Алеиш Гарсия, 72), Терье (Адли, 72), Бонифейс (Шик, 62)