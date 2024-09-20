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Кучер: Болонья сейчас мощнее Шахтера
Итоги матча от эксперта
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник "Шахтера" Александр Кучер высказал свое мнение относительно матча 1-го тура Лиги чемпионов, в котором "горняки" разошлись миром с "Болоньей" (0:0).
– Как вам стартовый матч команды Марино Пушича в новом сезоне Лиги чемпионов? Какими были ожидания и сбылись ли они?
– Конечно мне хотелось, чтобы "Шахтер" победил, но этого не произошло. В общем же, заработать один балл на выезде в Лиге чемпионов – все-таки положительный результат.
Думаю, если бы пенальти в начале матча был реализован, то игра стала бы раскрепощеннее. Инициативой больше владела все же "Болонья". Да и вообще эта команда сейчас мощнее "Шахтера", хотя тоже не могу сказать, что особенно поразила.
Примечательно, что у "Болоньи" есть проблемы в обороне и тот пенальти, который был назначен в их ворота, это подтвердил. К сожалению, "Шахтер" не использовал скорость своих игроков впереди.
– Видите для себя причины, почему "Шахтер" так неуверенно начал этот сезон? Даже игра в чемпионате Украины не внушает оптимизма для болельщиков команды.
– Где команда не была готова функционально. Думаю, что она хотела подойти к играм Лиги чемпионов из-за матчей в чемпионате. Хотя последняя игра против "Карпат" (5:2) показала, что "Шахтер" может быть быстрым, создавая большое количество моментов. Да, были проблемы на стандартах, но поединок с "Болоньей" показал, что выводы были сделаны.
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