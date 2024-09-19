Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЧ. Атлетико – Лейпциг 2:1. Гений Гризманна позволяет матрасникам дожать быков
Непростой матч как для Марко Розе, так и для Диего Симеоне, но результат закономерен
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига Чемпионов, этап лиги, 1-й тур
Стадион: "Ванда Метрополитано" (Мадрид)
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)
"Атлетико" — "Лейпциг" 1:1
Голы: Гризманн (28), Хименес (90) — Шешко (4)
"Атлетико": Облак — Льоренте, Ле Норман, Хименес, Мандава, Рикельме (Лино, 62) — Де Пауль (Галлахер, 63), Коке, Гризманн (Витсель, 90+2) — Альварес (Серлот, 63), Корреа (Молина, 66)
"Лейпциг": Гулачи — Орбан, Лукеба, Раум — Генрикс (Гертрейда, 69), Айдара, Вермерен (Зайвальд, 60), Симонс (Эльмас, 83) — Шешко (Поульсен, 69), Нуса (Баумгартнер, 46) — Опенда
Предупреждения: Ле Норман (10), Де Пауль (60), Хименес (61) — Лукеба (39), Баумгартнер (49), Генрикс (64), Опенда (90+4)
Популярное сейчас
- Мои друзья, хоть не в Болонье… Акценты зрителя на старте Шахтера в Лиге чемпионов
- Известно, когда Шахтер доиграет матч против Болоньи в Юношеской лиге УЕФА
- Несмотря на два подряд поражения. Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА
- Турнирная таблица ЛЧ после ничьей Шахтера с Болоньей
- Красавица дня. Милая парагвайская дама, чей парень решил судьбу матча против Бразилии
- Красавица дня. Вторая половинка нападающего сборной Косово, который отвалил дубль в ворота киприотов