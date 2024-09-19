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ЛЧ. Атлетико – Лейпциг 2:1. Гений Гризманна позволяет матрасникам дожать быков

Лига Чемпионов

Непростой матч как для Марко Розе, так и для Диего Симеоне, но результат закономерен

ЛЧ. Атлетико – Лейпциг 2:1. Гений Гризманна позволяет матрасникам дожать быков

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов, этап лиги, 1-й тур

Стадион: "Ванда Метрополитано" (Мадрид)

Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)

"Атлетико" — "Лейпциг" 1:1

Голы: Гризманн (28), Хименес (90) — Шешко (4)

"Атлетико": Облак — Льоренте, Ле Норман, Хименес, Мандава, Рикельме (Лино, 62) — Де Пауль (Галлахер, 63), Коке, Гризманн (Витсель, 90+2) — Альварес (Серлот, 63), Корреа (Молина, 66)

"Лейпциг": Гулачи — Орбан, Лукеба, Раум — Генрикс (Гертрейда, 69), Айдара, Вермерен (Зайвальд, 60), Симонс (Эльмас, 83) — Шешко (Поульсен, 69), Нуса (Баумгартнер, 46) — Опенда

Предупреждения: Ле Норман (10), Де Пауль (60), Хименес (61) — Лукеба (39), Баумгартнер (49), Генрикс (64), Опенда (90+4)

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