Юрий Селезнев: Если Шахтер не может забить Болонье, что же будет с другими командами?

Бывший игрок донецкого "Шахтера" Юрий Селезнев внимательно следит за игрой горняков как на внутренней, так и европейской аренах. Не осталась без его внимания и первая встреча "Шахтера" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, в которой он разошелся миром (0:0) с итальянской "Болоньей".

Впечатлениями об игре, которая прошла в среду на стадионе "Ренато Даль-Ара" в Болонье, Селезнев поделился с корреспондентом UA-Футбол.

– Ничья на выезде с "Болоньей" для "Шахтера" – это плюс или минус? – интересуюсь у специалиста.

- По-моему, каждое добытое очко в таком турнире, как Лига чемпионов, это плюс. Тем более – в гостях. Но мне кажется, что на данном этапе "Шахтеру" не хватает агрессивности и скорости в атаке. Без контратак в Лиге чемпионов будет очень тяжело, ведь скорее всего, горняки будут играть все матчи от обороны. Если они не будут выбегать в быстрые атаки, ранее многие годы присущие "Шахтеру", то забить будет трудно. Один удар в створ ворот за всю игру, как это было в поединке с "Болоньей", это очень мало.

– Что вас в этом матче больше всего расстроило?

– (Без раздумий). Игра в атаке. Без ударов не будет голов. Без прострелов не будет голов. Все так медленно было в действиях горняков впереди… А вот относительно обороны, игроки "Шахтера" – молодцы, сыграли "на ноль", вопросов нет. Повторюсь: если в еврокубковом турнире столь высокого ранга так играть в атаку, то будет очень непросто. Если мы "Болонье" не можем забить, то что же будет с другими командами – такими, как "Арсенал", "Бавария", дортмундская "Боруссия"?

– Какой видите выход из этой ситуации?

– Пусть тренеры "Шахтера" решают, какой искать выход. На мой взгляд, команде не хватает агрессии и скорости впереди. А еще – индивидуальных качеств: где-то обыграть "один в один", пробить по воротам на исполнение. Как мне показалось по игре с "Болоньей", этого горнякам не хватает.

– А как же легионеры? В частности, бразильцы, которые двадцать лет назад стали делать погоду в игре "Шахтера" в атаке?

- Конечно, им трудно сразу найти себя в новой команде, в другой стране и еще на другом континенте. Хотя в нынешнем составе донецкой команды качественные легионеры из Бразилии есть. Бразильцам, как обычно, нужно год-два для адаптации. И не в чемпионат Украины, а именно в Лигу чемпионов. Ведь национальный чемпионат – это одно, а главный клубный турнир Европы – это совсем другое. Там другой уровень, другие скорости и оперативность мышления. Так что если бразильские легионеры "Шахтера" адаптируются, то я убежден, что у них все должно получиться так, как надо.

- Как думаете, в чем причина нестабильности "Шахтера" в чемпионате Украины, в котором на старте нынешнего сезона он потерпел уже два поражения?

- Мне почему-то кажется, что у донетчан была акцентирована подготовка именно в расчете на Лигу чемпионов, а не на национальный чемпионат. Именно поэтому им пока тяжело. Горняки выйдут на пик формы чуть позже.