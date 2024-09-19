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ЛЧ. Аталанта - Арсенал 0:0. С Сити в уме

Лига Чемпионов

Стратегическая ничья

ЛЧ. Аталанта - Арсенал 0:0. С Сити в уме

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Первый тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Арсенал" 0:0

Нереализованный пенальти: Ретеги 51 (вратарь)

"Аталанта": Карнезекки, Хиен, Джимсити, Колашинац, Дзаппакоста (Белланова 72), Де Роон, Эдерсон, Руджери (Самарджич 88), Де Кетеларе (Куадрадо 60), Лукман (Пашалич 88), Ретеги (Дзаньоло 72)

"Арсенал": Райя, Уайт, Магальяеш, Салиба, Ю. Тимбер (Калафиори 73), Партей (Жоржиньо 58), Райс, Хавертц, Сака (Стерлинг 73), Жезус (Троссар 58), Мартинелли

Предупреждения: Эдерсон 12

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

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