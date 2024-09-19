Лига Чемпионов
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ЛЧ. Аталанта - Арсенал 0:0. С Сити в уме
Стратегическая ничья
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Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Первый тур Бергамо. "Гевисс Стадиум" "Аталанта" - "Арсенал" 0:0 Нереализованный пенальти: Ретеги 51 (вратарь) "Аталанта": Карнезекки, Хиен, Джимсити, Колашинац, Дзаппакоста (Белланова 72), Де Роон, Эдерсон, Руджери (Самарджич 88), Де Кетеларе (Куадрадо 60), Лукман (Пашалич 88), Ретеги (Дзаньоло 72) "Арсенал": Райя, Уайт, Магальяеш, Салиба, Ю. Тимбер (Калафиори 73), Партей (Жоржиньо 58), Райс, Хавертц, Сака (Стерлинг 73), Жезус (Троссар 58), Мартинелли Предупреждения: Эдерсон 12 Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
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