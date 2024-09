ЛЧ. Монако — Барселона 2:1. 80 минут в меньшинстве — слишком сложно

"Барселона" все же не справилась с эпидемией травм и начала Лигу чемпионов с поражения.

Ключевым эпизодом встречи стало удаление Эрика Гарсии уже на 10-й минуте — тер Штеген неудачно отпасовал на него перед воротами, и защитник пошел на фол последней надежды.

Играть 80 минут 10 на 11 — это сущий ад, и к тому же "Барса" выглядела ненастроенной, несконцентрированной. Ее полузащита без Гави, Френки, Фермина, Ольмо не соответствовала уровню клуба.

На 16-й минуте вся защита каталонцев наблюдала, как Магнес Аклиуш смещается с правого фланга в центр и пробивает — мяч из-под защитников влетел точно в ближний угол.

Lamine Yamal, who has scored a goal in two consecutive games for the first time with Barcelona (57 apps), has become the second youngest goalscorer in Champions League history (17 years and 68 days), second only to Ansu Fati (17 and 40).