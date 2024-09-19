ЛЧ. Монако — Барселона 2:1. 80 минут в меньшинстве — слишком сложно

"Барселона" все же не справилась с эпидемией травм и начала Лигу чемпионов с поражения.

Ключевым эпизодом встречи стало удаление Эрика Гарсии уже на 10-й минуте — тер Штеген неудачно отпасовал на него перед воротами, и защитник пошел на фол последней надежды.

Играть 80 минут 10 на 11 — это сущий ад, и к тому же "Барса" выглядела ненастроенной, несконцентрированной. Ее полузащита без Гави, Френки, Фермина, Ольмо не соответствовала уровню клуба.

На 16-й минуте вся защита каталонцев наблюдала, как Магнес Аклиуш смещается с правого фланга в центр и пробивает — мяч из-под защитников влетел точно в ближний угол.

2 - Lamine Yamal, who has scored a goal in two consecutive games for the first time with #Barcelona ???????? (57 apps), has become the second youngest goalscorer in #ChampionsLeague history (17 years and 68 days), second only to Ansu Fati (17 and 40). Star. pic.twitter.com/WzBaiS6Lzw — OptaJose (@OptaJose) September 19, 2024

Ламин Ямаль (кто ж еще?) вскоре сравнял счет после своего индивидуального прохода, но это был лишь эпизод. В целом-то доминировали хозяева.

Эмболо мог забить дважды, но пробивал в тело тер Штегену. Бен-Сегир пробовал; навесы на Салису выглядели опасно. В это же время у "Барсы" не просматривалось ничего. Левандовский привычно уже стоял памятником себе 30-летнему вдали от всех событий; Педри не справлялся с объемом работы; Рафинья тоже затерялся.

По такой игре во втором тайме гостям оставалось только тянуть время и ждать свистка, что они и делали, но есть один нюанс — у "Барсы" нету надежной обороны. Вдобавок тер Штеген сегодня проводил очень слабый вечер.

Итог? На 71-й минуте юное дарование монегасков Джордж Иленихена выскочил на свидание с вратарем после лонгбола и ошибки Иньиго, и расстрелял ворота.

18 - George Ilenikhena (18 years and 34 days) is the youngest @ChampionsLeague goal scorer ever for @AS_Monaco, breaking the previous record set by Kylian Mbappé in 2017 (18 years and 63 days). Prince. pic.twitter.com/ORhRn5a13n — OptaJohan (@OptaJohan) September 19, 2024

Сенсация? Да, определенно. У "Монако" до сегодня вообще не было побед в ЛЧ с памятного сезона-2016/17, когда они с Фалькао и Мбаппе дошли до полуфинала.

Касательно “Барсы", то для нее это первое поражение под руководством Ганси Флика. В Ла Лиге у каталонцев 5 побед в 5 турах.

1-й тур Лиги чемпионов. Фонвьей. "Стад Луи II”

“Монако" - "Барселона" - 2:1

Голы: Аклиуш, 16, Иленихена, 71 — Ямаль, 28

"Монако": Кен — Вандерсон (Мависса, 88), Керер, Салису, Синго — Закария, Камара (Головин, 46) — Аклиуш, Минамино (Кайо Энрике, 70), Бен-Сегир (Балогун, 70) — Эмболо (Иленихена, 59)

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Кубарси (Ферран Торрес, 79), Иньиго Мартинес, Бальде (Фати, 88) — Касадо, Эрик Гарсия — Ямаль (Мартин, 80), Педри (Торре, 83), Рафинья — Левандовский (Серхи, 80)

Предупреждения: Бен-Сегир, 29, Камара, 36, Мависса, 90+1, Балогун, 90+5 — Иньиго Мартинес, 75, Бальде, 85, Касадо, 85

Удаление: Эрик Гарсия, 11