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ЛЧ. Брест – Штурм 2:1. Французы дебютируют в еврокубках с победы
Сегодня в Генгаме забивали только игроки одной команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов, первый тур
"Стад де Рудуру" (Генгам)
Главный арбитр: Ник Уолш (Шотландия)
"Брест" (Брест, Франция) – "Штурм" (Грац, Австрия) 2:1
Голы: Маньетти 23, Сима 56 – Э. Фернандеш (45+1)
"Брест": Бизот – Лала, Шардонне, С. Кулибали, Амави (Айдара 84) – Камара (Мартен 71), Э. Фернандеш (К. Думбия 71), Маньетти – Февр (Дель Кастильо 62), Ажорк, Сима (Перейра Лаж 84)
"Штурм": Схерпен – Газибегович, Эмануэль, Вютрих (Джонстон 10), Лавалей – Хорват (Ялькует 46), Горенц Станкович, Китеишвили (А. Камара 78) – Бовинг – Бирет (Ярдимиджи 70), Джатта
Предупреждения: Сима 37, Камара 64, Ажорк 85 – Хорват 21, Джонстон 22, Лавалей 40, 89, Горенц Станкович 59, Газибегович 83
Удаление: Лавалей 89 (вторая желтая)
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