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Ламин Ямаль стал вторым самым молодым игроком Барселоны, который отметился забитым мячом в Лиге чемпионов

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Испанец находится сейчас в прекрасной форме

Ламин Ямаль стал вторым самым молодым игроком Барселоны, который отметился забитым мячом в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Барселона" начала свой путь в самом престижном еврокубке с выездного поражения от "Монако" (1:2). У каталонцев забитым голом отметился Ламин Ямаль, чем вписал свое имя в историю клуба и турнира.

По информации Opta Analyst, испанец в 17 лет и 68 дней стал вторым самым молодым игроком "Барселоны", который отметился забитым мячом в Лиге чемпионов. Его опережает лишь Ансу Фати (17 лет 40 дней), который отличился в ворота "Интера" в декабре 2019 года. Кроме того, Ламин Ямаль является четвертым самым молодым автором забитого мяча в истории Лиги чемпионов/Кубка Европейских чемпионов. Его также опережают Влодзимеж Любанский (в 16 лет 8 месяцев 16 дней забивал в ворота пражской "Дуклы") и Нии Лемпти (в 16 лет 11 месяцев 12 дней забивал в ворота "Црвены Звезды").

Добавим, что в этом сезоне Ламин Ямаль уже провел 6 поединков, где отметился 4 голами и 4 ассистами.

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Источник:
Opta Analyst
Опубликовал: Александр Гресь
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