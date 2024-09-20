Ламин Ямаль стал вторым самым молодым игроком Барселоны, который отметился забитым мячом в Лиге чемпионов

Вчера "Барселона" начала свой путь в самом престижном еврокубке с выездного поражения от "Монако" (1:2). У каталонцев забитым голом отметился Ламин Ямаль, чем вписал свое имя в историю клуба и турнира.

По информации Opta Analyst, испанец в 17 лет и 68 дней стал вторым самым молодым игроком "Барселоны", который отметился забитым мячом в Лиге чемпионов. Его опережает лишь Ансу Фати (17 лет 40 дней), который отличился в ворота "Интера" в декабре 2019 года. Кроме того, Ламин Ямаль является четвертым самым молодым автором забитого мяча в истории Лиги чемпионов/Кубка Европейских чемпионов. Его также опережают Влодзимеж Любанский (в 16 лет 8 месяцев 16 дней забивал в ворота пражской "Дуклы") и Нии Лемпти (в 16 лет 11 месяцев 12 дней забивал в ворота "Црвены Звезды").

Добавим, что в этом сезоне Ламин Ямаль уже провел 6 поединков, где отметился 4 голами и 4 ассистами.