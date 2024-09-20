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Маркевич: матч Шахтера в ЛЧ не запомнился. Болонья уже далеко не та, что была в прошлом сезоне

Лига Чемпионов
Маркевич: матч Шахтера в ЛЧ не запомнился. Болонья уже далеко не та, что была в прошлом сезоне

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался об игре "Шахтера" в матче 1-го тура Лиги чемпионов против "Болоньи" (0:0).

"Если откровенно, противостояние в Болонье было из тех, которые не запоминаются. Невысокие скорости, мало голевых моментов и нестандартных решений. "Болонья" уже далеко не та, что была в прошлом сезоне, да и "Шахтер“ пока еще лихорадит.

По игре - непонятно, кто из "горняков" способен взять на себя роль лидера. Георгий Судаков? Сложно сказать, потому что не знаю, куда исчезла его уверенность.

Среди «горняков» мне понравились только вратарь Дмитрий Ризнык и левый защитник Педриньо. «Болонья» была ближе к победе, однако кипер гостей отбивал все, что летело в створ. Респект Дмитрию, он был лучшим на поле", - сказал Маркевич.

2 октября "Шахтер" сыграет в Лиге чемпионов против "Аталанты".

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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