Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маркевич: матч Шахтера в ЛЧ не запомнился. Болонья уже далеко не та, что была в прошлом сезоне
Getty Images / Global Images Ukraine
Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался об игре "Шахтера" в матче 1-го тура Лиги чемпионов против "Болоньи" (0:0).
"Если откровенно, противостояние в Болонье было из тех, которые не запоминаются. Невысокие скорости, мало голевых моментов и нестандартных решений. "Болонья" уже далеко не та, что была в прошлом сезоне, да и "Шахтер“ пока еще лихорадит.
По игре - непонятно, кто из "горняков" способен взять на себя роль лидера. Георгий Судаков? Сложно сказать, потому что не знаю, куда исчезла его уверенность.
Среди «горняков» мне понравились только вратарь Дмитрий Ризнык и левый защитник Педриньо. «Болонья» была ближе к победе, однако кипер гостей отбивал все, что летело в створ. Респект Дмитрию, он был лучшим на поле", - сказал Маркевич.
2 октября "Шахтер" сыграет в Лиге чемпионов против "Аталанты".
Популярное сейчас
- Ингулец может подписать защитника Динамо, – источник
- ЛЧ. Монако — Барселона 2:1. 80 минут в меньшинстве — слишком сложно
- Статистические порталы оценили игру Трубина в матче ЛЧ против ФК Црвена Звезда
- ЛЧ. Болонья - Шахтер 0:0. Вязко во всех смыслах
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
- Красавица дня. Милая парагвайская дама, чей парень решил судьбу матча против Бразилии