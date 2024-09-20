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Многообещающее возвращение в ЛЧ. Фейеноорд - Байер 0:4. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
Обновлено

Хватило одного тайма

Многообещающее возвращение в ЛЧ. Фейеноорд - Байер 0:4. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Байер" одержал крупную победу в выездном матче против "Фейеноорда" в рамках первого тура основного этапа Лиги чемпионов.

Все 4 гола леверкузенцы забили ещё в первом тайме. Дважды отличился Флориан Виртц, ещё по голу на свой счёт записали Алекс Гримальдо и Тимон Велленройтер (автогол).

Лига Чемпионов. 1-й тур

Роттердам, "Фейеноорд арена"

"Фейеноорд" – "Байер" 0:4

Голы: Виртц 5, 35, Гримальдо 30, Велленройтер 44 (аг)

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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