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18-летний форвард Монако установил клубный рекорд в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Сине-гранатовые во второй раз пострадали от нигерийца

18-летний форвард Монако установил клубный рекорд в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В первом туре Лиги чемпионов "Монако" сотворил сенсацию, переиграв на своем поле "Барселону" со счетом 2:1. Победный мяч на свой счет записал нападающий Джордж Иленихена, который вписал свое имя в историю своего клуба.

По информации Opta Analyst, в свои 18 лет 34 дня нигериец стал самым молодым игроком "Монако", который когда-либо забивал в Лиге чемпионов. Кроме того, он является первым футболистом в истории соревнований, который забил в ворота одной и той же команды в нескольких матчах подряд, но выступая при этом за разные команды (до этого он отметился победным голом в ворота "Барселоны", играя в "Антверпене" в декабре 2023 года).

Добавим, что следующий поединок "Монако" в Лиге чемпионов состоится 2 октября на выезде против загребского "Динамо".

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Источник:
Opta Analyst
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
20.09.2024 в 11:02
Флик, беги из этой помойки, погрязшей в долгах и коррупции
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Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
20.09.2024 в 11:02
Флик, беги из этой помойки, погрязшей в долгах и коррупции
Ответить
0
0

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