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18-летний форвард Монако установил клубный рекорд в Лиге чемпионов
Сине-гранатовые во второй раз пострадали от нигерийца
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В первом туре Лиги чемпионов "Монако" сотворил сенсацию, переиграв на своем поле "Барселону" со счетом 2:1. Победный мяч на свой счет записал нападающий Джордж Иленихена, который вписал свое имя в историю своего клуба.
По информации Opta Analyst, в свои 18 лет 34 дня нигериец стал самым молодым игроком "Монако", который когда-либо забивал в Лиге чемпионов. Кроме того, он является первым футболистом в истории соревнований, который забил в ворота одной и той же команды в нескольких матчах подряд, но выступая при этом за разные команды (до этого он отметился победным голом в ворота "Барселоны", играя в "Антверпене" в декабре 2023 года).
Добавим, что следующий поединок "Монако" в Лиге чемпионов состоится 2 октября на выезде против загребского "Динамо".
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