18-летний форвард Монако установил клубный рекорд в Лиге чемпионов

В первом туре Лиги чемпионов "Монако" сотворил сенсацию, переиграв на своем поле "Барселону" со счетом 2:1. Победный мяч на свой счет записал нападающий Джордж Иленихена, который вписал свое имя в историю своего клуба.

По информации Opta Analyst, в свои 18 лет 34 дня нигериец стал самым молодым игроком "Монако", который когда-либо забивал в Лиге чемпионов. Кроме того, он является первым футболистом в истории соревнований, который забил в ворота одной и той же команды в нескольких матчах подряд, но выступая при этом за разные команды (до этого он отметился победным голом в ворота "Барселоны", играя в "Антверпене" в декабре 2023 года).

Добавим, что следующий поединок "Монако" в Лиге чемпионов состоится 2 октября на выезде против загребского "Динамо".