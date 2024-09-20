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Невероятные сейвы Райи. Аталанта - Арсенал 0:0. Видеообзор матча
Не лучшая игра "канониров"
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аталанта" и "Арсенал" не выявили победителя в первом туре общего этапа Лиги чемпионов.
Лучший шанс итальянского клуба не использовал Матео Ретеги. На 51-й минуте форвард не смог пробить голкипера лондонцев ни с пенальти, ни на добивании.
Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Первый тур
Бергамо. "Гевисс Стедиум"
"Аталанта" - "Арсенал" 0:0
Нереализованный пенальти: Ретеги 51 (вратарь)
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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