  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Впервые с 2007 года Арсенал не может забить в трех выездных матчах подряд Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Впервые с 2007 года Арсенал не может забить в трех выездных матчах подряд Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Неприятная статистика для Микеля Артеты

Впервые с 2007 года Арсенал не может забить в трех выездных матчах подряд Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "Арсенал" мог уступить "Аталанте", однако Давид Рая оставил свои ворота сухими, отразив пенальти в исполнении Матео Ретеги. Кроме того, "канониры" не смогли отличиться в ворота бергамасков, поэтому финальный свисток арбитра зафиксировал нулевую ничью на "Стадио Атлети Адзурри д'Италия".

По информации Opta Analyst, "Арсенал" не может забить в трех выездных матчах подряд Лиги чемпионов впервые с 2007 года (кроме "Аталанты", лондонцы не забивали в ворота "Порту" и "Баварии"). Тогда английский клуб под руководством Арсена Венгера не отмечался ни разу в поединках против московского "цска" (0:1), "Порту" (0:0) и "ПСВ" (0:1).

Добавим, что следующий матч "Арсенала" в Лиге чемпионов состоится 1 октября дома против "ПСЖ".

По теме
yellow-arrow
Хаби Алонсо о победе над Фейеноордом: Мы хорошо поработали, были очень сконцентрированы и дисциплинированы
yellow-arrow
Три из четырех - представители Бундеслиги. УЕФА назвал претендентов на игрока недели в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Гасперини: Арсенал играл так, будто их устраивала ничья
Арсенал (Лондон) Аталанта (Бергамо) Лига чемпионов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Opta Analyst
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости