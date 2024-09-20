Впервые с 2007 года Арсенал не может забить в трех выездных матчах подряд Лиги чемпионов

Вчера "Арсенал" мог уступить "Аталанте", однако Давид Рая оставил свои ворота сухими, отразив пенальти в исполнении Матео Ретеги. Кроме того, "канониры" не смогли отличиться в ворота бергамасков, поэтому финальный свисток арбитра зафиксировал нулевую ничью на "Стадио Атлети Адзурри д'Италия".

По информации Opta Analyst, "Арсенал" не может забить в трех выездных матчах подряд Лиги чемпионов впервые с 2007 года (кроме "Аталанты", лондонцы не забивали в ворота "Порту" и "Баварии"). Тогда английский клуб под руководством Арсена Венгера не отмечался ни разу в поединках против московского "цска" (0:1), "Порту" (0:0) и "ПСВ" (0:1).

Добавим, что следующий матч "Арсенала" в Лиге чемпионов состоится 1 октября дома против "ПСЖ".