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Впервые с 2007 года Арсенал не может забить в трех выездных матчах подряд Лиги чемпионов
Неприятная статистика для Микеля Артеты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Арсенал" мог уступить "Аталанте", однако Давид Рая оставил свои ворота сухими, отразив пенальти в исполнении Матео Ретеги. Кроме того, "канониры" не смогли отличиться в ворота бергамасков, поэтому финальный свисток арбитра зафиксировал нулевую ничью на "Стадио Атлети Адзурри д'Италия".
По информации Opta Analyst, "Арсенал" не может забить в трех выездных матчах подряд Лиги чемпионов впервые с 2007 года (кроме "Аталанты", лондонцы не забивали в ворота "Порту" и "Баварии"). Тогда английский клуб под руководством Арсена Венгера не отмечался ни разу в поединках против московского "цска" (0:1), "Порту" (0:0) и "ПСВ" (0:1).
Добавим, что следующий матч "Арсенала" в Лиге чемпионов состоится 1 октября дома против "ПСЖ".
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