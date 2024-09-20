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Флик - после 1:2 с Монако: у Барселоны есть ещё семь матчей, мы достигнем наших целей

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Уныние отброшено

Флик - после 1:2 с Монако: у Барселоны есть ещё семь матчей, мы достигнем наших целей

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик проанализировал поражение своей команды в поединке с "Монако" в первом туре Лиге чемпионов (1:2).

"Мы старались и самоотверженно защищались. Мы допустили несколько ошибок, но старались забить гол. У нас было несколько моментов, но они заслужили победу.

Мы проиграли, хорошо, но теперь мы должны вернуться сильнее, восстановиться. В воскресенье нас ждет следующий матч. Нам надо выложиться по полной, бороться за команду.

Замены не были запоздалыми. Мы старались действовать компактно в обороне, все вместе. Игра изменилась после удаления. Но я вижу положительные моменты: мы атаковали и защищались как единая команда.

Мы получили красную карточку в первые 10 минут, и это все изменило. Такие вещи случаются, мы должны смириться с этим, но я думаю, что мы достаточно сильны, чтобы играть в Лиге чемпионов. Осталось семь игр, и мы выиграем много матчей и достигнем наших целей", - цитирует Флика Marca.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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