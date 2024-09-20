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Впервые со времен Александра Кучера: красная карточка Эрика Гарсии является самой ранней в Лиге чемпионов с 2015 года

Лига Чемпионов

Что-то испанцу не везет в Барселоне

Впервые со времен Александра Кучера: красная карточка Эрика Гарсии является самой ранней в Лиге чемпионов с 2015 года

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Барселона" неудачно начала свой путь в новом еврокубковом сезоне, уступив на выезде "Монако" со счетом 2:1. Каталонцы уже в начале встречи остались в меньшинстве, поскольку после серьезной ошибки Марка-Андре тер Штегена, был вынужден фолить возле собственной штрафной Эрик Гарсия, за что был сразу удален с поля.

По информации Opta Analyst, красная карточка испанского защитника на 10-й минуте матча является самой ранней в Лиге чемпионов с 2015 года. Тогда игрок "Шахтера" Александр Кучер был удален с поля еще на 3-й минуте поединка против мюнхенской "Баварии", где "горняки" уступили со счетом 7:0.

Добавим, что следующий матч "Барселоны" в Лиге чемпионов состоится 1 октября дома против "Янг Бойз".

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Источник:
Opta Analyst
Опубликовал: Александр Гресь
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