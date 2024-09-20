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Тер Штеген об удалении Гарсии: Мы плохо поняли друг друга в той ситуации. Мне жаль Эрика, ему было очень больно
Эта ошибка повлияла на ход поединка
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Марк-Андре тер Штеген явно останется недовольным результатом матча против "Монако", где его команда уступила со счетом 2:1. Капитан "Барселоны" в начале встречи допустил грубую ошибку, когда он пытался отдать пас на Эрика Гарсию, в результате чего последний был вынужден фолить, за что получил красную карточку. После поединка голкипер каталонцев отметил, что между ним и испанским защитником возникло определенное недоразумение в той ситуации.
"Мы плохо поняли друг друга в той ситуации, мне жаль Эрика, ему было очень больно. И мы играли 80 минут в меньшинстве... Случилось то, что не должно было произойти ни с кем. Это футбольная штука. Поражение болезненное, потому что с 10-ю игроками на поле мы отдали все силы и пытались добыть очко. Мы отдали все силы. А второй гол пришел в момент, на который мы не заслуживали. В конце концов, остается плохое ощущение, что мы не набрали ни одного очка. В Лиге чемпионов вы всегда должны побеждать. Это наша цель. Мы попробуем выиграть следующую игру дома", - цитирует голкипера "сине-гранатовых" Marca.
Добавим, что следующий свой матч "Барселона" сыграет в чемпионате 22 сентября на выезде против "Вильярреала".
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