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Игрок Шахтера попал в символическую сборную первого тура ЛЧ

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Выступление "горняка" оценили по достоинству

Игрок Шахтера попал в символическую сборную первого тура ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Аналитический портал Whoscored опубликовал свою версию символической сборной первого тура основного раунда Лиги чемпионов.

В число лучших 11 футболистов попал и голкипер донецкого "Шахтёра" Дмитрий Ризнык, который провёл сухой матч против итальянской "Болоньи" (0:0).

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Дмитрий Ризнык ("Шахтёр") — 8,2.

Защитники: Рафаэль Геррейро ("Бавария") — 7,9; Лиам Скейлз ("Селтик") - 8,2; Йошко Гвардиол( "Манчестер Сити") — 8,1; Вандерсон ("Монако") — 7,8.

Полузащитники: Майкл Олизе ("Бавария") — 8,8; Джамал Мусиала ("Бавария") — 9,3; Флориан Виртц ("Байер") — 9,3; Алекс Гримальдо ("Байер") — 8,6.

Нападающие: Гарри Кейн ("Бавария") — 10; Антуан Гризманн ("Атлетико") — 8,9.

Игрок Шахтера попал в символическую сборную первого тура ЛЧ - изображение 1

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Лига чемпионов символическая сборная тура Шахтер (Донецк) Дмитрий Ризнык
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Источник:
WhoScored
Опубликовал: Александр Бураков
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