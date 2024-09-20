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Игрок Шахтера попал в символическую сборную первого тура ЛЧ
Выступление "горняка" оценили по достоинству
Getty Images/Global Images Ukraine
Аналитический портал Whoscored опубликовал свою версию символической сборной первого тура основного раунда Лиги чемпионов.
В число лучших 11 футболистов попал и голкипер донецкого "Шахтёра" Дмитрий Ризнык, который провёл сухой матч против итальянской "Болоньи" (0:0).
Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Дмитрий Ризнык ("Шахтёр") — 8,2.
Защитники: Рафаэль Геррейро ("Бавария") — 7,9; Лиам Скейлз ("Селтик") - 8,2; Йошко Гвардиол( "Манчестер Сити") — 8,1; Вандерсон ("Монако") — 7,8.
Полузащитники: Майкл Олизе ("Бавария") — 8,8; Джамал Мусиала ("Бавария") — 9,3; Флориан Виртц ("Байер") — 9,3; Алекс Гримальдо ("Байер") — 8,6.
Нападающие: Гарри Кейн ("Бавария") — 10; Антуан Гризманн ("Атлетико") — 8,9.
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