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Гасперини: Арсенал играл так, будто их устраивала ничья

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В атаку лондонцы особо не рвались

Гасперини: Арсенал играл так, будто их устраивала ничья

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал нулевую ничью с "Арсеналом" в первом туре Лиги чемпионов.

"Конечно, есть о чем жалеть. Пенальти — это всегда большая возможность, и выйти вперед со счетом 1:0 в тот момент было бы важно. Однако мы должны быть довольны нашей высококачественной игрой, сопоставимой с нашим соперником.

Если судить по отскоку, это был выдающийся сейв (Рейи - прим.), но после удара головой мяч прошел слишком близко от него. Жаль, так как это было, возможно, лучшее выступление Ретеги с тех пор, как он перешёл в "Аталанту", и он так много работал сегодня вечером. Он заслужил гол.

Я очень восхищаюсь "Арсеналом". Сегодня они не особо преуспели в атаке, но подтвердили свою надежность и то, что их трудно сломить. Мы выйдем сильнее после этой встречи, мы многому научились.

Мне показалось, что "Арсенал" играл так, будто их устраивала ничья, и мы не добились непредсказуемого завершения, в котором нуждались, поскольку они были прижаты в своей штрафной площади. Я действительно думал, что у нас было больше шансов выиграть поединок, чем у них", — сказал Гасперини в интервью Sky Sport Italia.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Бураков
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