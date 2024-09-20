Диего Симеоне о победе над Лейпцигом: Я полностью доволен результатом, матч был очень хорошим

Вчера мадридский "Атлетико" совершил камбэк и переиграл дома "РБ Лейпциг" со счетом 2:1. На послематчевой пресс-конференции главный тренер Диего Симеоне поделился своими впечатлениями от победы своей команды.

"Я полностью доволен результатом, матч был очень хорошим. Я бы сказал то же самое и в случае ничьей. Мы играли по-разному и с разными игроками. Игроки хорошо интерпретировали идеи, и мы выиграли необходимую игру. Произошло то, что мы себе представляли. Мы контролировали 80% игры. После пропущеного гола мы очень хорошо держали их контратаки. У нас было четыре очень хороших момента, но гол не состоялся. Этот формат заставляет нас побеждать, сегодня ничья мало что дает. Формат требует, чтобы мы старались выиграть, а если не сможем, то должны извлечь что-то из этого", - цитирует Симеоне Marca.

Добавим, что следующую игру мадридский "Атлетико" сыграет 22 сентября на выезде против "Райо Вальекано".