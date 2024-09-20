Лига Чемпионов
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Три из четырех - представители Бундеслиги. УЕФА назвал претендентов на игрока недели в Лиге чемпионов
Все могут принять участие в голосовании
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Стали известны имена номинантов на звание лучшего игрока первого тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25.
В список вошли:
- Гарри Кейн ("Бавария") – четыре гола в матче с "Динамо" Загреб;
- Флориан Виртц ("Байер") - два гола в матче с "Фейенордом";
- Джейми Байно-Гиттенс ("Боруссия" Дортмунд) - два гола в матче с "Брюгге";
- Антуан Гризманн ("Атлетико") гол и ассист в матче с РБ "Лейпциг".
Проголосовать за лучшего игрока недели Лиги чемпионов
⭐ Harry Kane— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 19, 2024
⭐ Florian Wirtz
⭐ Jamie Gittens
⭐ Antoine Griezmann
Vote for your Player of the Week ????@PlayStationEU | #UCLPOTW
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Опубликовал: Александр Бураков UA-Футбол
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