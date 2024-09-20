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Три из четырех - представители Бундеслиги. УЕФА назвал претендентов на игрока недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Все могут принять участие в голосовании

Три из четырех - представители Бундеслиги. УЕФА назвал претендентов на игрока недели в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Стали известны имена номинантов на звание лучшего игрока первого тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25.

В список вошли:

  • Гарри Кейн ("Бавария") – четыре гола в матче с "Динамо" Загреб;
  • Флориан Виртц ("Байер") - два гола в матче с "Фейенордом";
  • Джейми Байно-Гиттенс ("Боруссия" Дортмунд) - два гола в матче с "Брюгге";
  • Антуан Гризманн ("Атлетико") гол и ассист в матче с РБ "Лейпциг".

Проголосовать за лучшего игрока недели Лиги чемпионов можно на официальном сайте.

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Лига чемпионов Антуан Гризманн Харри Кейн лучший игрок Флориан Виртц
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Опубликовал: Александр Бураков UA-Футбол
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