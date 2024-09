Три из четырех - представители Бундеслиги. УЕФА назвал претендентов на игрока недели в Лиге чемпионов

Стали известны имена номинантов на звание лучшего игрока первого тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25.

В список вошли:

Проголосовать за лучшего игрока недели Лиги чемпионов можно на официальном сайте.

⭐ Harry Kane

⭐ Florian Wirtz

⭐ Jamie Gittens

⭐ Antoine Griezmann



Vote for your Player of the Week ????@PlayStationEU | #UCLPOTW