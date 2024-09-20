  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Хаби Алонсо о победе над Фейеноордом: Мы хорошо поработали, были очень сконцентрированы и дисциплинированы
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хаби Алонсо о победе над Фейеноордом: Мы хорошо поработали, были очень сконцентрированы и дисциплинированы

Лига Чемпионов

Испанец также отметил игру Виктора Бонифейса

Хаби Алонсо о победе над Фейеноордом: Мы хорошо поработали, были очень сконцентрированы и дисциплинированы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера Хаби Алонсо успешно дебютировал в Лиге чемпионов в роли главного тренера, где его подопечные разгромили на выезде "Фейеноорд" со счетом 0:4. На послематчевой пресс-конференции наставник "Байера" отметил, что игроки выполнили все установки на эту игру, а также не прошел мимо фейк-паса Виктора Бонифейса, который привел ко второму забитому мячу.

"Мы хорошо поработали, были очень сконцентрированы и дисциплинированы. Все игроки сделали очень хороший вклад в эту победу. Безусловно, вы остаетесь довольным этим результатом, даже если это была лишь первая игра в турнире. Этот трюк от Бони [Виктора Бонифейса], за ним было приятно наблюдать. Бони очень сильный, против него трудно играть защитникам соперников", - цитирует Хаби Алонсо Kicker.

Добавим, что следующий матч "Байер" сыграет в чемпионате 22 сентября против "Вольфсбурга".

По теме
yellow-arrow
Три из четырех - представители Бундеслиги. УЕФА назвал претендентов на игрока недели в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Гасперини: Арсенал играл так, будто их устраивала ничья
yellow-arrow
Диего Симеоне о победе над Лейпцигом: Я полностью доволен результатом, матч был очень хорошим
Хаби Алонсо Лига чемпионов Байер (Леверкузен) Фейеноорд (Роттердам)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости