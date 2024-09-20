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Хаби Алонсо о победе над Фейеноордом: Мы хорошо поработали, были очень сконцентрированы и дисциплинированы
Испанец также отметил игру Виктора Бонифейса
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера Хаби Алонсо успешно дебютировал в Лиге чемпионов в роли главного тренера, где его подопечные разгромили на выезде "Фейеноорд" со счетом 0:4. На послематчевой пресс-конференции наставник "Байера" отметил, что игроки выполнили все установки на эту игру, а также не прошел мимо фейк-паса Виктора Бонифейса, который привел ко второму забитому мячу.
"Мы хорошо поработали, были очень сконцентрированы и дисциплинированы. Все игроки сделали очень хороший вклад в эту победу. Безусловно, вы остаетесь довольным этим результатом, даже если это была лишь первая игра в турнире. Этот трюк от Бони [Виктора Бонифейса], за ним было приятно наблюдать. Бони очень сильный, против него трудно играть защитникам соперников", - цитирует Хаби Алонсо Kicker.
Добавим, что следующий матч "Байер" сыграет в чемпионате 22 сентября против "Вольфсбурга".
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