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Эрик Руа об исторической победе Бреста: Я испытываю большую гордость, любовь к своей команде и своим игрокам

Лига Чемпионов

Очень удачный дебют выдался у французского клуба

Эрик Руа об исторической победе Бреста: Я испытываю большую гордость, любовь к своей команде и своим игрокам

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера вечером нашлось место сказке в Лиге чемпионов. Дебютант турнира "Брест" в первом туре одержал победу над "Штурмом" со счетом 2:1. На послематчевой пресс-конференции главный тренер бретонцев Эрик Руа не скрывал радости от результата, который продемонстрировали его подопечные.

"Я испытываю большую гордость и любовь к своей команде и своим игрокам. Они уже так много дали мне в прошлом году, что нелегко представить, что мы можем продолжать в таком состоянии благодати. Но сегодня вечером они снова были рядом, они отдали все. С точки зрения как содержания, так и исполнения, мне мало за что их критиковать, кроме, возможно, того гола, которого можно было избежать в компенсированное время в первом тайме, и того факта, что мы не сделали рывок в конце игры, когда могли увеличить счет. Для их первой игры Лиги чемпионов я попросил их быть в моменте, принять участие в матче, прожить событие так, как оно должно быть прожито, но также прожить свои эмоции. Сегодня мы в этой профессии и в спорте самого высокого уровня для того, чтобы переживать такие эмоции. Когда ты видишь стадион и болельщиков, это был волшебный момент", - заявил Эрик Руа.

Добавим, что следующий поединок в Лиге чемпионов "Брест" проведет 1 октября на выезде против "Зальцбурга".

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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Александр Гресь
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