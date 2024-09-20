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Микель Артета: Я стал свидетелем двух лучших сейвов в моей карьере от Давида Раи в тот момент

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Голкипер добыл для команды первые очки в Лиге чемпионов

Микель Артета: Я стал свидетелем двух лучших сейвов в моей карьере от Давида Раи в тот момент

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Аталанта" расписала нулевую ничью с лондонским "Арсеналом". Итальянцы во втором тайме были близки к тому, чтобы открыть счет во встрече, однако голкипер "канониров" Давид Рая отразил пенальти и добивание после этого от Матео Ретеги. Главный тренер "Арсенала" Микель Артета был очень впечатлен игрой своего подопечного.

"Мы отдавали много простых мячей, но при этом мы не страдали в обороне. Такова реальность. Затем я стал свидетелем двух лучших сейвов в моей карьере от Давида Раи в тот момент. Безусловно, прошлый год уже был очень впечатляющим. Даже с этим другим контекстом, это точно. В этом сезоне он был исключительным. Сейв, который он сделал против "Астон Виллы" и сегодня, спас нас от поражения. Это требуется от вратаря такого уровня. Я очень рад, что он сейчас в такой форме", - цитирует Артету The Guardian.

Добавим, что следующий поединок "Арсенал" сыграет в чемпионате 22 сентября на выезде против "Манчестера Сити".

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Арсенал (Лондон) Лига чемпионов Микель Артета
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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Александр Гресь
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