Ади Хюттер о победе над Барселоной: Мы могли выиграть с более крупным счетом

В четверг "Монако" дома переиграл "Барселону" со счетом 2:1. Тренер "монегасков" Ади Хюттер после поединка признал, что удаление защитника каталонцев Эрика Гарсии на 10-й минуте стало переломным моментом в игре.

"Мы могли выиграть с более крупным счетом. Красная карточка дала нам преимущество и помогла, но в итоге мы поняли, как ею воспользоваться. В общем, мы вполне заслужили эту победу", - цитирует австрийского тренера Marca.

Добавим, что следующий матч в Лиге чемпионов "Монако" проведет 2 октября на выезде против загребского "Динамо".