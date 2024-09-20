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Ади Хюттер о победе над Барселоной: Мы могли выиграть с более крупным счетом
Австриец остался очень доволен результатом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг "Монако" дома переиграл "Барселону" со счетом 2:1. Тренер "монегасков" Ади Хюттер после поединка признал, что удаление защитника каталонцев Эрика Гарсии на 10-й минуте стало переломным моментом в игре.
"Мы могли выиграть с более крупным счетом. Красная карточка дала нам преимущество и помогла, но в итоге мы поняли, как ею воспользоваться. В общем, мы вполне заслужили эту победу", - цитирует австрийского тренера Marca.
Добавим, что следующий матч в Лиге чемпионов "Монако" проведет 2 октября на выезде против загребского "Динамо".
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