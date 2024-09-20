Марко Розе о поражении от Атлетико: Мы хорошо вошли в игру, но потом совершили слишком много ошибок

Вчера "Лейпциг" создал немало проблем мадридскому "Атлетико" на их поле, однако немцам не удалось удержать даже ничью, поскольку Хосе Мария Хименес вырвал победу для своей команды (2:1). На послематчевой пресс-конференции тренер "быков" Марко Розе отметил, что его команда допустила немало ошибок, что стоило им потерей очков.

"Мы возвращаемся домой расстроенными, потому что ребята оставили на поле все, что могли. Мы хорошо вошли в игру, но затем совершили слишком много ошибок, что привело к уверенности "Атлетико", у которого есть отличные игроки, и они вошли в игру. Во втором тайме мы держали все под контролем, хотя они имели свои моменты, что неудивительно, но результат на последней минуте раздражает. Мы в Лиге чемпионов, а на таком уровне игру решают детали. Мы не знали, как максимально использовать свои моменты, особенно при счете 0:1 на табло, и уехали отсюда побежденными", - цитирует Марко Розе Marca.

Добавим, что следующий свой матч "РБ Лейпциг" сыграет в чемпионате 22 сентября на выезде против "Санкт-Паули".