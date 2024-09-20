Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марко Розе о поражении от Атлетико: Мы хорошо вошли в игру, но потом совершили слишком много ошибок
Быки возвращаются в Германию без очков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Лейпциг" создал немало проблем мадридскому "Атлетико" на их поле, однако немцам не удалось удержать даже ничью, поскольку Хосе Мария Хименес вырвал победу для своей команды (2:1). На послематчевой пресс-конференции тренер "быков" Марко Розе отметил, что его команда допустила немало ошибок, что стоило им потерей очков.
"Мы возвращаемся домой расстроенными, потому что ребята оставили на поле все, что могли. Мы хорошо вошли в игру, но затем совершили слишком много ошибок, что привело к уверенности "Атлетико", у которого есть отличные игроки, и они вошли в игру. Во втором тайме мы держали все под контролем, хотя они имели свои моменты, что неудивительно, но результат на последней минуте раздражает. Мы в Лиге чемпионов, а на таком уровне игру решают детали. Мы не знали, как максимально использовать свои моменты, особенно при счете 0:1 на табло, и уехали отсюда побежденными", - цитирует Марко Розе Marca.
Добавим, что следующий свой матч "РБ Лейпциг" сыграет в чемпионате 22 сентября на выезде против "Санкт-Паули".
Популярное сейчас
- 3 клуба АПЛ рассматривают вариант трансфера Цыганкова
- Продажа билетов на матч Украина – Чехия приостановлена
- Победный старт Трубина, сенсация в Монако и возвращение Миколенко. Главные новости за 19 сентября
- ЛЧ. Болонья - Шахтер 0:0. Вязко во всех смыслах
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
- Красавица дня. Милая парагвайская дама, чей парень решил судьбу матча против Бразилии