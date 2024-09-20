Беньо: Болонья – это более высокий уровень, чем в УПЛ у большинства команд

Бывший ассистент главного тренера " Шахтера " Юрий Беньо прокомментировал ничью "горняков" и "Болоньи" (0:0) в матче ЛЧ.

– Интересно ваше мнение по поводу игры "Шахтера". Казалось, что он отошел от того футбола, который мы привыкли видеть в УПЛ, хотя "Болонья" вроде бы не была столь грозным соперником, чтобы это делать.

– Давайте все же откровенно говорить, что "Болонья" – это более высокий уровень, чем в УПЛ у большинства команд. Это даже заметно, если сравнить с последней игрой в УПЛ против Карпат, где они очень легко разбивали прессинг. И фактически каждая атака оканчивалась голевым моментом.

Против "Болоньи" мы тоже видели, что "Шахтер" очень хорошо выходил из-под прессинга, но дальше не было такого продолжения, как с "Карпатами". Моментов острых не возникало. Все же квалификация футболистов в "Болонье" высока, особенно в игре 1 в 1.

Они их извлекали за счет Ризныка, создавали количественное преимущество благодаря мастерству Бондаренко, Криськива, Судакова. Разбивали верхний прессинг, но продолжение, чтобы "Шахтер" атаковал 5 против 4, 4 на 4 – если такое и возникало, то "Болонья" возилась с этим. Если с "Карпатами" такая ситуация возникает, то для "Шахтера" это голевой момент. А в Лиге чемпионов это не всегда голевой момент, потому что соперник очень хорошо 1 в 1 играет. Быстрые футболисты, атлетические, кусачие, даже бразильцам было тяжело обыгрывать.

– Когда Сикан получил травму, то на поле вышел Невертон (с переводом Эгиналдо в центр – прим.), а не Траоре. Чем мог быть вызван такой шаг с изменением профайла форварда?

– Наверное, он лучше футболистов знает, потому что постоянно находится в тренировочном процессе, видит их готовность. Может быть, Траоре не был готов на такую ​​часть матча. Возможно, не мог дать интенсивность на протяжении всех 70 минут, а всего около 30. А Эгиналдо часто выходил нападающим, это футболист, который при своем росте все же довольно неплохо играет головой в штрафной. В принципе, всегда находит возможность для удара.

По-моему, для тренерского штаба "Шахтера" большой проблемой стали две вынужденные замены в первом тайме. Тактически у тебя уже связаны руки, потому что остался только один слот, в котором можешь выпустить 2-3 игрока. Ты его тянешь до последних минут, потому что, например, сделал эти замены на 60-й минуте – и, не дай Бог, потом доиграешь вдесятером из-за какой-то травмы. И можешь проиграть матч. То есть связаны руки в плане перемен, не можешь повлиять сильно на игру. Это сыграло большое значение.