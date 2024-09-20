Микитин: Болонья на 1-2 гола наиграла - ничья в пользу Шахтера

Бывший игрок национальной сборной Украины Владимир Микитин прокомментировал ничью "Шахтера" и "Болоньи" (0:0) в матче Лиги чемпионов .

– Мне уже приходилось читать комментарии некоторых экспертов, которые заявляли, что если бы в дебюте Георгий Судаков забил в ворота "Болоньи" пенальти, то "Шахтер" довел бы дело до победы. Я так не считаю. Действительно, у "горняков" могло появиться больше пространства для контрвыпадов, когда бы "горожане" побежали отыгрываться большими силами. С другой стороны, а если бы оборона гостей не справилась с натиском или Дмитрий Ризнык подвел на последнем рубеже? Поэтому надо отталкиваться от того хода событий, который имел место в Болонье.

– Тогда по вашему мнению, в чью пользу была ничья?

– Однозначно, "Шахтера". Хозяева, как говорится, наиграли на 1-2 гола, тогда как "горняки" кроме игрового эпизода в начале матча, который привел к назначению 11-метрового, больше угроз у ворот "Болоньи" не создали.

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– Чем это можно объяснить?

– Видимо, проигранная дуэль Судакова негативно сказалась на действиях гостей, тогда как хозяева психологически окрепли. Когда же "горожане" прибавили в интенсивности, то выяснилось, что в единоборствах ощутимое преимущество на их стороне и они начали диктовать условия. И это несмотря на то, что мячом чаще владели гости. Просто "горожане" качественнее действовали в отборе, что позволяло им оказываться на удобных позициях для нанесения удара. В этом компоненте они явно преобладали.

– Сказалась слабая подстраховка у "горняков"?

– Компактности гостям на своей половине поля, действительно, не хватало. Часто каждый из полузащитников тянул одеяло на свою сторону. Я большего ждал от Судакова, который должен был действовать активнее, как при налаживании наступательных операций, так и в переходной фазе, опорной зоне. Но Георгий с ролью лидера не справился.

– Вы также считаете, что если бы не надежная игра Дмитрия Ризныка, то "Шахтер" уехал бы домой с пустым багажом?

– Это слишком категорично, футбол, все же, командная игра. Но то, что Дмитрий был лучшим среди "горняков" – без сомнения.

– Успеют ли "горняки" качественно поработать над ошибками, ведь во втором туре Лиги чемпионов у них еще более серьезный оппонент - "Аталанта"?

– Эта команда прекрасно прессингует, что "Шахтеру" не нравится. Сильна "Аталанта" и командной игрой, бойцовскими качествами, у нее очень авторитетный руководитель. Горнякам будет трудно, с другой стороны, на этом этапе проходных соперников уже просто не бывает. И, чтобы дать бой "Аталанте" украинской команде надо, прежде всего, значительно прибавить в скорости.