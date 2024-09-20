Андрей Купцов: В Болонье Шахтер переоценил свои возможности

Один из украинских тренеров Андрей Купцов, защищавший цвета донецкого "Шахтера" в первой половине 90-х, поделился мыслями об игре горняков с итальянской "Болоньей" в первом матче Лиги чемпионов. По мнению 53-летнего специалиста, являющегося помощником Александра Чижевского в волочиском "Агробизнесе", донецкая команда еще не набрала нужных кондиций.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Об этом и о многом другом он рассказал в разговоре с корреспондентом UA-Футбол.

- Результат матча "Болонья" - "Шахтер" вас разочаровал?

- Понятное дело, что мне, как болельщику украинского футбола, хотелось бы, чтобы наша команда победила. Но так, как сложилась сама игра, какой был ее рисунок и какие были в ней моменты у обоих ворот, то думаю, что результат закономерный.

- Была ли со стороны "Шахтера" недооценка соперника?

- Скорее, имела место переоценка своих возможностей. Футболисты "Шахтера", возможно, думали, что они выйдут на поле и сыграют лучше – как по части игры, так и по результату, но этого не произошло. Это тот случай, когда говорят: "Команда играет так, как ей позволяет соперник". Именно так было в минувшую среду. "Болонья" не позволила действовать горнякам в привычном для них ключе.

- Насколько сказались на игре донецкой команды ранние замены получивших травмы Даниила Сикана и Ефима Конопли?

- В первую очередь, это ослабило атакующий потенциал нашей команды. Ведь Сикан и Конопля – это футболисты, которые очень хорошо играют на атаку. Первый из них может забить, а второй, будучи защитником, неплохо подключается. Он умеет делать очень качественные передачи. А те игроки, которые вышли на замену, не считаю, что сильно усилили игру. На мой взгляд, сделав эти замены, "Шахтар" даже несколько потерял в этом компоненте игры.

- Как вы считаете, неубедительная игра в матче с "Болонью" Георгия Судакова связана с психологическим состоянием после нереализованного пенальти или же у него спад наметился еще раньше, в ходе чемпионата Европы в Германии?

- Судаков – игрок психологически стойкий, и я не думаю, что на него может так сильно повлиять факт незабитого пенальти. А вот то, что у этого футболиста наметился определенный спад, это мы замечаем по его игре чемпионате Украины. Есть моменты, когда он может не забить из верного положения, случаются и другие неудачные действия. Может это действительно какой-то спад, какая-то неуверенность в игре появились. Плюс к этому повышенное внимание к Судакову. Мы знаем, что о нем много говорят и пишут: мол, многие клубы его хотят. Может, это в какой-то мере тоже на Георгия влияет. Ведь на него, как на ключевого игрока "Шахтера", ложится груз ответственности и он, как лидер команды, должен ее вести за собой. К тому же, стоит также учитывать, что у футболиста может накопиться усталость – как психологическая, так и физическая. Много факторов может быть. Но как бы там ни было, а я думаю, что Судаков – игрок сильный, и он справится с таким психологическим давлением. Уверен, что в других матчах мы увидим в его действиях больше ярких моментов.

- Что, на ваш взгляд, ожидает "Шахтер" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, обновленного по формату?

- Да, формат новый, и надо сказать, интересный. Впереди у горняков будут классные матчи с разными по стилю и уровню соперниками. Думаю, что мы еще увидим "Шахтер" в качественных, а главное – результативных играх. Горняки просто еще не набрали соответствующих кондиций. Их они наберут через игры чемпионата и подойдут к следующим матчам Лиги чемпионов, которые будут в октябре-декабре, в еще лучшем состоянии. Надеюсь, "Шахтер" все же достойно выступит в этом розыгрыше.