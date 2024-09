Ризнык вошел в символическую сборную первого тура ЛЧ от SofaScore

Аналитический портал SofaScore опубликовал свою версию символической сборной первого тура основного раунда Лиги чемпионов.

В число лучших 11 футболистов попал и голкипер донецкого "Шахтёра" Дмитрий Ризнык, который провёл сухой матч против итальянской "Болоньи" (0:0).

Оценка украинского кипера за матч – 8.3.

Интересно, что Ризнык также был признан лучшим кипером 1-го тура ЛЧ и по версии WhoScored .

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

