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Ризнык вошел в символическую сборную первого тура ЛЧ от SofaScore
Украинский кипер был отмечен обоими аналитическими порталами
Getty Images / Global Images Ukraine
Аналитический портал SofaScore опубликовал свою версию символической сборной первого тура основного раунда Лиги чемпионов.
В число лучших 11 футболистов попал и голкипер донецкого "Шахтёра" Дмитрий Ризнык, который провёл сухой матч против итальянской "Болоньи" (0:0).
Оценка украинского кипера за матч – 8.3.
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Интересно, что Ризнык также был признан
Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:
????| Team of the week— Sofascore Football (@SofascoreINT) September 20, 2024
After a historic win on Tuesday, it's no wonder Bayern players lead the way in our first UEFA Champions League TOTW of 2024/25! ????⬜️
Unsurprisingly, Harry Kane's perfect ???? Sofascore Rating was enough for him to earn our #UCL Player of the week award. ???? pic.twitter.com/8GWJ36IDSw
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