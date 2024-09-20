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УЕФА объявил имя лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов
Виртц - лучший игрок по итогам первого раунда ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Байера" Флориан Виртц стал лучшим игроком Лиги чемпионов по итогам первой игровой недели.
В дебютном матче ЛЧ футболист отметился дублем в победном матче немецкой команды против "Фейеноорда" - 0:4.
???????????? Florian Wirtz has been named the UEFA Champions League Player of the Week. pic.twitter.com/dk4Ye0P9BW— Football View Hub (@FootballViewHub) September 20, 2024
Виртц обошел Гарри Кейна, Антуана Гризманна и Джейми Байно-Гиттенса.
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