УЕФА объявил имя лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов

Полузащитник "Байера" Флориан Виртц стал лучшим игроком Лиги чемпионов по итогам первой игровой недели.

В дебютном матче ЛЧ футболист отметился дублем в победном матче немецкой команды против "Фейеноорда" - 0:4.

???????????? Florian Wirtz has been named the UEFA Champions League Player of the Week. pic.twitter.com/dk4Ye0P9BW