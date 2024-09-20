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УЕФА объявил имя лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Виртц - лучший игрок по итогам первого раунда ЛЧ

УЕФА объявил имя лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Байера" Флориан Виртц стал лучшим игроком Лиги чемпионов по итогам первой игровой недели.

В дебютном матче ЛЧ футболист отметился дублем в победном матче немецкой команды против "Фейеноорда" - 0:4.

Виртц обошел Гарри Кейна, Антуана Гризманна и Джейми Байно-Гиттенса.

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УЕФА Лига чемпионов Флориан Виртц
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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