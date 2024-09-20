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Женская команда Ворсклы на частном самолете Жеваго таки вылетела в Глазго на матчи ЛЧ

Лига Чемпионов
Обновлено

Проблемы с британскими визами были решены

Женская команда Ворсклы на частном самолете Жеваго таки вылетела в Глазго на матчи ЛЧ

Фото: rfs_women/ Автор - Sergey Tatkov

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская команда "Ворсклы" все-таки вылетела из Польши в Глазго на матчи Лиги чемпионов с "Селтиком", которые состоятся 22 и 26 сентября.

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Вчера была информация, что у делегации возникли проблемы с получением британских виз, которые полтавчанки ждали еще с минувшей пятницы.

Сегодня же пресс-служба сообщила, что благодаря содействию в решении насущного вопроса Первого вице-президента УАФ Павла Бойчука и секретаря Игоря Грищенко все ворсклянки таки получили британские визы, и частным самолетом почетного президента клуба Константина Жеваго направляются в Глазго.

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