  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. "Это заставит команды побеждать". Симеоне высказался о новом формате Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Это заставит команды побеждать". Симеоне высказался о новом формате Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Специалист поделился своими мыслями

"Это заставит команды побеждать". Симеоне высказался о новом формате Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне считает, что новый формат Лиги чемпионов заставит команды выигрывать как можно больше матчей.

"Раньше нам было бы достаточно сыграть в несколько ничьих, но новый формат турнира заставляет команды побеждать. Те, кто выиграет больше матчей, войдут в восьмерку лучших".

Напомним, что 2 октября в матче второго тура ЛЧ подопечные Симеоне сыграют против "Бенфики".

Читайте такжеДиего Симеоне о победе над Лейпцигом: Я полностью доволен результатом, матч был очень хорошим
По теме
yellow-arrow
Беньо: Болонья – это более высокий уровень, чем в УПЛ у большинства команд
yellow-arrow
УЕФА объявил имя лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Микитин: Болонья на 1-2 гола наиграла - ничья в пользу Шахтера
Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Диего Симеоне
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football-Еѕрапапа
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости