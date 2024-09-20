Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Это заставит команды побеждать". Симеоне высказался о новом формате Лиги чемпионов
Специалист поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне считает, что новый формат Лиги чемпионов заставит команды выигрывать как можно больше матчей.
"Раньше нам было бы достаточно сыграть в несколько ничьих, но новый формат турнира заставляет команды побеждать. Те, кто выиграет больше матчей, войдут в восьмерку лучших".
Напомним, что 2 октября в матче второго тура ЛЧ подопечные Симеоне сыграют против "Бенфики".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Football-Еѕрапапа
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Инсайдер раскрыл планы Мудрика относительно будущего в Челси
- Легионер Полесья наказан за непрофессионализм
- Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер начал новый цикл борьбы за прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов
- Интер – Милан и Сити – Арсенал. Расписание футбола на 16 – 22 сентября
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
- Красавица дня. Милая парагвайская дама, чей парень решил судьбу матча против Бразилии
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн