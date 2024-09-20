Беньо: На Судакова сейчас большое давление, он должен пройти этот период

Бывший тренер "Шахтера" Юрий Беньо прокомментировал игру полузащитника "горняков" Георгия Судакова в матче ЛЧ с "Болоньей" (0:0), а также отметил футболистов, игра которых понравилась специалисту.

– Сейчас много разговоров о Георгии Судакове. Как вы оцените его игру вне контекста нереализованного пенальти?

- Я уже где-то говорил, что на нем большое давление, большие ожидания. Сейчас такой период, который он должен пройти. И все будет нормально, потому что мастерства и квалификации этому игроку хватает. Такой период у каждого игрока по ходу карьеры бывает - месяц-два. На него выпал тяжелый сезон, плюс за сборную много матчей, плюс вот эта эпопея с переходом. С другой стороны, если хочешь быть звездой, то это давление должен выдерживать. Это для него этап, через который он должен пройти и стать сильнее.

– Кто вас больше всего положительно поразил в составе "Шахтера" даже несмотря на 0:0?

– Коля Матвиенко на очень высоком уровне матч провел, Дима Крыськив достаточно конструктивно играл – все, что от него требовалось на этой позиции, он делал. Он хорошо с мячом работает, но, по-моему, он больше пользы приносит ближе к штрафной соперника. Может создать голевой момент из ничего, очень креативный. Но сейчас в этой позиции тренерский штаб видит его. Очень мало недостатка было от него, где мог - это хранил мяч.

Если честно, было видно, что вся команда работала и все отдавались результатом. Здесь уже тоже исходим из того, как складывалась игра. Нельзя сказать, что хоть у одного футболиста не было желания.

"Шахтер" всегда был силен командным духом. Несмотря на то, что где-то игра не удавалась, он был виден на футбольном поле. Начали с этого одного балла – это уже хорошее наследие.