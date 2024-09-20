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Матвиенко вошел в сборную тура Лиги чемпионов по версии УЕФА. ФОТО
Николай в солидной компании
Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА опубликовал свою версию символической сборной первого тура основного раунда
В число лучших 11 футболистов попал и защитник "Шахтера" Николай Матвиенко.
Интересно, что чуть ранее именно Матвиенко был признан УЕФА лучшим игроком матча с "Болоньей".
В целом, символическая сборная 1-го тура Лиги чемпионов от УЕФА выглядит следующим образом.
Вратарь: Куртуа ("Реал")
Защитники: Нуну Мендеш ("ПСЖ"), Матвиенко ("Шахтер"), Паняк ("Спарта"), Лала ("Брест")
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Полузащитники: Вирц ("Байер"), Тилеманс ("Астон Вилла"), Гравенберх ("Ливерпуль"), Гиттенс ("Боруссия")
Нападающие: Кейн ("Бавария"), Гризманн ("Атлетико")
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