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Матвиенко вошел в сборную тура Лиги чемпионов по версии УЕФА. ФОТО

Лига Чемпионов
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Николай в солидной компании

Матвиенко вошел в сборную тура Лиги чемпионов по версии УЕФА. ФОТО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА опубликовал свою версию символической сборной первого тура основного раунда Лиги чемпионов.

В число лучших 11 футболистов попал и защитник "Шахтера" Николай Матвиенко.

Интересно, что чуть ранее именно Матвиенко был признан УЕФА лучшим игроком матча с "Болоньей".

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В целом, символическая сборная 1-го тура Лиги чемпионов от УЕФА выглядит следующим образом.

Вратарь: Куртуа ("Реал")

Защитники: Нуну Мендеш ("ПСЖ"), Матвиенко ("Шахтер"), Паняк ("Спарта"), Лала ("Брест")

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Полузащитники: Вирц ("Байер"), Тилеманс ("Астон Вилла"), Гравенберх ("Ливерпуль"), Гиттенс ("Боруссия")

Нападающие: Кейн ("Бавария"), Гризманн ("Атлетико")

Матвиенко вошел в сборную тура Лиги чемпионов по версии УЕФА. ФОТО - изображение 1
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Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Источник:
УЕФА
Опубликовал: Михаил Черныш
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