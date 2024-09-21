Новый формат - новые расценки: Сколько денег клубы получат за разные стадии Лиги чемпионов

В сезоне-2024/25 Лига чемпионов все же изменила свой формат: групповой этап исчез, вместо него - общая таблица. Количество матчей выросло, топ-встреч стало больше, поэтому совсем неудивительно, что и доходы клубов также вырастут.

Если говорить об общей сумме, то в этом сезоне 36 участников Лиги чемпионов в целом заработают 2,467 миллиарда евро - на 435 миллионов больше, чем годом ранее. Средства будут распределены командами по сложной схеме, однако даже те, кто заработают меньше всего, все равно не будут обижены на УЕФА, учитывая новые расценки.

Общий банк вырос

Изначально, в самых оптимистичных раскладах, расписывалось, что доходы УЕФА от еврокубков достигнут почти €4,8 млрд в год. В реальности сумма все же оказалась меньше - всего €4,4 млрд. Однако и это стало рекордом. А в будущем, если формат понравится бродкастерам, размер призовых может увеличиться еще.

Однако, вопреки увеличения общих призовых, стоимость одной конкретной победы в ЛЧ уменьшилась с 2,8 миллиона евро до 2,1 миллиона, а цена ничьей - с 933 до 700 тысяч евро. Организаторы объясняют это увеличением количества туров, ведь, если посчитать, то все восемь побед на общем этапе принесут столько же денег, сколько и шесть побед на групповом в прошлом году - 16,8 миллиона евро. Однако, само собой, одержать восемь побед подряд гораздо сложнее, чем шесть... да и уровень оппозиции в этом сезоне значительно вырос из-за нового формата.

Также не следует забывать, что из полученных €4,4 млрд не все дойдут до клубов-участников этой стадии еврокубков. Так, например, €387 млн УЕФА заберет для покрытия организационных расходов, а еще €440 млн пойдут командам, которые вылетели в квалификации, и национальным ассоциациям.

Поэтому, благодаря не очень тяжелым математическим операциям, мы узнаем, что 108 клубов в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференции суммарно заработают €3,317 млрд. Большая часть, конечно, отойдет командам из ЛЧ:

клубы Лиги чемпионов в целом заработают €2,467 млрд. Это на €435 млн больше, чем в прошлом сезоне;

клубы Лиги Европы получат €565 млн. На €100 млн больше, чем в сезоне-2023/24;

клубы Лиги конференции заработают €285 млн. На €50 млн больше, чем в сезоне-2023/24.

Распределение призовых за общий этап ЛЧ

Участие в Лиге чемпионов приносит выгоду еще до первого матча. Просто за попадание в турнир в новом сезоне все клубы получают 18,62 миллиона евро со старта (в прошлом сезоне было 17,87).

Ситуацию, кстати, сильно улучшила новая и довольно необычная бонусная система. Все команды получат надбавки согласно итоговым занятым местам. Первое место получит почти 10 миллионов евро, последнее - 275 тысяч. Что касается менее успешных коллективов, то по два миллиона евро заработают команды, занявшие места с первого по восьмое, и по одному - с восьмого по 16-е.

Дополнительные деньги для увеличения этих бонусов УЕФА возьмет благодаря использованию своей новой схемы: поскольку выплата за победу составляет 2,1 миллиона евро, а за ничью - 700 тысяч, то клубы, которые не выявили победителя, заберут лишь 1,4 миллиона евро. Так вот именно эти сэкономленные 700 тысяч и будут перечислены в общий банк, деньги из которого затем распределяются в соответствии с занятыми местами после завершения группового этапа.

Например, если в основном раунде будет зафиксировано 20 ничьих, то банк вырастет на €14 млн. Эти деньги будут пропорционально разделены между участниками. И при таком раскладе бонус у худшей команды составит уже €296 тысяч, а у лучшей - €10,65 млн.

Итак, ради интереса, посчитаем максимальную возможную прибыль за эту стадию: команда, победившая на общем этапе восемь раз и занявшая первое место, может заработать до зимней паузы около 50 миллионов евро. Согласитесь, это существенно больше, чем прошлогодний потолок в 16,8 миллиона евро. И что очень важно - в эту сумму не входит заработок от ТВ-контрактов и деньги, которые будут добавлены после подсчета ничейных результатов.

Призовые за плей-офф

Наибольший ажиотаж и внимание, конечно, всегда приносят игры решающих стадий, поэтому неудивительно, что расценки за плей-офф тоже подросли. Теперь выход в 1/8 финала стоит 11 миллионов евро (+1,4 по сравнению с прошлым сезоном), в четвертьфинал - 12,5 миллиона евро (+1,9), в полуфинал - 15 миллионов евро (+2,5), в финал - 18,5 миллиона евро (+3), а бонус за победу в турнире составляет 6,5 миллиона евро (+2).

Если мы снова вернемся к математике, то можем выяснить, что, победитель Лиги чемпионов со стопроцентным результатом на общем этапе может заработать около 110 миллионов евро только от УЕФА. Для сравнения, победитель прошлой ЛЧ "Реал" заработал 150 миллионов евро с учетом "теледенег".

Выплаты за ТВ-контракты

Раз мы уже затронули тему распределения денег от ТВ-контрактов, то следует отметить, что изменения есть и в этой сфере. Причем изменения достаточно ощутимые. УЕФА ввел очень сложную систему с разделением на "европейскую" и "мировую" доли и плавающей схемой выплат, зависящей от 10-летнего рейтинга и просмотров в разных странах в ТВ-контракте.

Здесь по еще одной сложной формуле все 36 команд будут поделены: худшая получит 1/666 от пула, а лучшая - в 36 раз больше.

Сколько заработают клубы по этой системе - предсказать невозможно, поскольку, кроме непонятной системы, существует много различных факторов, которые невозможно предсказать. Главный из них - пропорция распределения между обеими частями.

УЕФА объявил лишь общий объем выплат - €843 млн. "Европейская" часть может составлять как 60% от общих доходов, так и, например, 90. Точные данные будут названы лишь через 1,5 года в ежегодном финансовом отчете УЕФА. Однако, по данным аккаунта Football Meets Data, специализирующегося на сборе аналитических и статистических данных, выплаты будут разделены в пропорции "73/27". То есть, если посчитать очень обобщенно и условно - от ТВ-прав у клубов ЛЧ получится заработать от 45 до 60 млн. Таким образом, победитель Лиги чемпионов, в лучшем случае, может рассчитывать на сумму близкую к 175 миллионам евро призовых.

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