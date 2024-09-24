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Пушич – о матче с Болоньей: Мы сумели отстоять ворота на ноль. В поединке такого уровня это значительное достижение

Лига Чемпионов
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Наставник горняков – о логистике и специфике еврокубков

Пушич – о матче с Болоньей: Мы сумели отстоять ворота на ноль. В поединке такого уровня это значительное достижение

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Марино Пушич выступил на пресс-конференции после матча с "Оболонью".

“Первый тайм мы провели не в таком интенсивном ритме, как я того хотел бы, но должен отметить, что сложная логистика, а на этой неделе у нас было действительно много переездов из-за матча Лиги чемпионов, все же не может служить каким-либо оправданием такой интенсивности в нашей игре. И хотя первый тайм мы провели не столь интенсивно, но я хотел бы сделать большие комплименты своей команде за ту реакцию, которую мы показали после перерыва, и за то, в какой стилистике мы провели вторую половину встречи, удерживая высокий темп игры и демонстрируя атакующий футбол”.

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“Когда мы возвращаемся после матча Лиги чемпионов или любого другого евротурнира, всегда очень важна победа на внутренней арене. Если разбирать матч с "Болоньей", то мы сыграли на выезде против сложного оппонента, сумели отстоять ворота на ноль, и я считаю, что в поединке такого уровня это достаточно значительное достижение. В матче еврокубка вы не получите столь много возможностей именно в атакующей фазе, как в поединке национального чемпионата, возможно, это будет пять-шесть моментов, но обычно не больше”.

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“Работаем в том направлении, чтобы переносить наши голы и замыслы, уже интегрированные на уровне национального чемпионата, на уровень Лиги чемпионов. Иногда победа даже с небольшим количеством забитых мячей на таком высшем уровне может быть вполне удовлетворительным и приемлемым результатом.

Логистика действительно отнимает у нас очень много сил. Каждый раз мы тратим около 20 часов только на дорогу, что сказывается и на наших атакующих качествах, и в целом на свежести. И именно поэтому я хотел бы еще раз отметить то, как я горжусь командой”.

В активе "Шахтера" стало 12 набранных очков. Команда поднялась на 4-ю строчку.

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Источник:
Офіційний сайт "Шахтаря"
Опубликовал: Александр Симченко
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