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Судаков: Про незабитый пенальти Болонье я уже забыл, работаем дальше

Лига Чемпионов
Обновлено

После ничьей с Болоньей горняки разгромили Оболонь

Судаков: Про незабитый пенальти Болонье я уже забыл, работаем дальше

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков после победы над "Оболонью" (4:0), рассказал о том, что уже забыл про неудачу с пенальти в игре с "Болоньей".

"Для меня каждое результативное действие важно. Играю на такой позиции, что должен это делать. Рад, что забил, но всегда голоден к голам и ассистам. Одного гола мне мало.

Про пенальти в Лиге чемпионов я уже забыл, работаем дальше. Но к "Аталанте" еще не готовились, впереди у нас еще "Верес", – сказал Судаков.

Напомним, что матч ЛЧ "Аталантой" "Шахтер" проведет 2 октября.

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Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Gican85 (Киев)
24.09.2024 в 21:05
Ничего, мы не забыли
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
24.09.2024 в 21:05
Ничего, мы не забыли
Ответить
0
0

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