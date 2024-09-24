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Судаков: Про незабитый пенальти Болонье я уже забыл, работаем дальше
После ничьей с Болоньей горняки разгромили Оболонь
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Хавбек "
"Для меня каждое результативное действие важно. Играю на такой позиции, что должен это делать. Рад, что забил, но всегда голоден к голам и ассистам. Одного гола мне мало.
Про пенальти в Лиге чемпионов я уже забыл, работаем дальше. Но к "Аталанте" еще не готовились, впереди у нас еще "Верес", – сказал Судаков.
Напомним, что матч ЛЧ "Аталантой" "Шахтер" проведет 2 октября.
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