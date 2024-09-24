Судаков: Про незабитый пенальти Болонье я уже забыл, работаем дальше

Хавбек " Шахтера " Георгий Судаков после победы над "Оболонью" (4:0), рассказал о том, что уже забыл про неудачу с пенальти в игре с "Болоньей".

"Для меня каждое результативное действие важно. Играю на такой позиции, что должен это делать. Рад, что забил, но всегда голоден к голам и ассистам. Одного гола мне мало.

Про пенальти в Лиге чемпионов я уже забыл, работаем дальше. Но к "Аталанте" еще не готовились, впереди у нас еще "Верес", – сказал Судаков.