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УЕФА принял решение отменить проведение финала Лиги чемпионов 2027 года на Сан-Сиро

Лига Чемпионов

Новое место проведения будет определено в мае 2025 года

УЕФА принял решение отменить проведение финала Лиги чемпионов 2027 года на Сан-Сиро

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Исполнительный комитет УЕФА во вторник принял решение отменить проведение финала Лиги Чемпионов 2027 года на легендарном стадионе "Сан-Сиро" в Милане.

Причиной такого решения УЕФА является неопределенность относительно реконструкции игровой площадки, поскольку нет 100% гарантии, что арена будет готова к проведению такого масштабного мероприятия в 2027 году.

Ожидается, что новое место проведения турнира будет определено в мае 2025 года.

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УЕФА Лига чемпионов Сан-Сиро
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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