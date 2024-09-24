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УЕФА принял решение отменить проведение финала Лиги чемпионов 2027 года на Сан-Сиро
Новое место проведения будет определено в мае 2025 года
Исполнительный комитет УЕФА во вторник принял решение отменить проведение финала Лиги Чемпионов 2027 года на легендарном стадионе "Сан-Сиро" в Милане.
Причиной такого решения УЕФА является неопределенность относительно реконструкции игровой площадки, поскольку нет 100% гарантии, что арена будет готова к проведению такого масштабного мероприятия в 2027 году.
Ожидается, что новое место проведения турнира будет определено в мае 2025 года.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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