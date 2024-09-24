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Конопля: Хотелось бы перенести реализацию УПЛ на Лигу чемпионов
Защитник Шахтера верит в светлое будущее команды
shakhtar.com
Защитник "
– Вы наблюдали за игрой с трибун. В прошлом туре "Шахтер" забил 5 раз, этого – 4. Команда начала забивать и это хороший факт для вас?
– Конечно. Я считаю, что так должно быть, наверное, каждую игру, потому что мы всегда имеем очень много моментов, но не всегда выходит с реализацией. Можно сказать, что в этих двух матчах немного прорвало. Мы не можем этому не радоваться.
– Эту реализацию нужно перенести в Лигу чемпионов, потому что там трудно было забить, если анализировать первый матч с "Болоньей".
– Хотелось бы перенести это все на Лигу чемпионов. Над этим мы очень горячо работаем на тренировках. Желаю нашей команде успехов именно в Лиге чемпионов, но это уже будет после матча с "Вересом".
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