Марсель подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2027 года

После того, как УЕФА лишил "Сан-Сиро" права на проведение финала Лиги чемпионов 2027 года , "Марсель" изъявил желание принять финал Лиги чемпионов на своем стадионе "Велодром".

Заместитель мэра Марселя Себастьен Жибрайель подтвердил, что город подаст заявку на проведение финала Лиги чемпионов в 2027 году: