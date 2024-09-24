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Марсель подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2027 года

Лига Чемпионов
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Появился новый претендент на проведение финала ЛЧ

Марсель подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2027 года

Фото: OlympiqueMarseille

Новина українською

После того, как УЕФА лишил "Сан-Сиро" права на проведение финала Лиги чемпионов 2027 года, "Марсель" изъявил желание принять финал Лиги чемпионов на своем стадионе "Велодром".

Заместитель мэра Марселя Себастьен Жибрайель подтвердил, что город подаст заявку на проведение финала Лиги чемпионов в 2027 году:

"Почему бы и нет, на самом красивом стадионе Франции: "Велодром". Вместе с мэром Бенуа Паяном мы поддержим заявку "Марселя" на проведение финала Лиги чемпионов в 2027 году".

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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