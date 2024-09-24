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Марсель подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2027 года
Появился новый претендент на проведение финала ЛЧ
Фото: OlympiqueMarseille
После того, как
Заместитель мэра Марселя Себастьен Жибрайель подтвердил, что город подаст заявку на проведение финала Лиги чемпионов в 2027 году:
"Почему бы и нет, на самом красивом стадионе Франции: "Велодром". Вместе с мэром Бенуа Паяном мы поддержим заявку "Марселя" на проведение финала Лиги чемпионов в 2027 году".
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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