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Боруссия Д – Селтик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Боруссия Д - Селтик: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.10.2024 ⋊ ЛЧ на UA-Футбол

Боруссия Д – Селтик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Фото: ФК Боруссія

Новина українською

Интересное противостояние ожидает болельщиков в Дортмунде. В матче второго тура Лиги чемпионов "Боруссия" будет принимать "Селтик". Хозяева считаются фаворитами игры, но легкой прогулки точно не стоит ждать.

В первом туре обе команды одержали уверенные победы. "Боруссия" на выезде обыграла "Брюгге" - 3:0, а шотландцы разгромили "Слован" - 5:1.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, первого октября.Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 7.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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