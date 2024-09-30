Боруссия Д – Селтик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Интересное противостояние ожидает болельщиков в Дортмунде. В матче второго тура Лиги чемпионов "Боруссия" будет принимать "Селтик". Хозяева считаются фаворитами игры, но легкой прогулки точно не стоит ждать.

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В первом туре обе команды одержали уверенные победы. "Боруссия" на выезде обыграла "Брюгге" - 3:0, а шотландцы разгромили "Слован" - 5:1.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, первого октября.Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 7.