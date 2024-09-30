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Определилась бригада арбитров на матч Шахтер - Аталанта
Главный судья знаком украинским болельщикам
Шахтар
Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч "Шахтер" - "Аталанта" в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25.
Главным рефери поединка назначен португалец Жоау Пиньейру. На линиях ему помогут соотечественники - Бруну Алвеш Жезус и Лусиану Майя. Четвертый рефери - Жоау Гонсалвеш.
За систему VAR будет отвечать Тьягу Мартинш (Португалия), его ассистент - Бастиан Данкерт (Германия).
Матч "Аталанта" - "Шахтер" состоится в среду, 2 октября и начнется в 19:45 по Киеву. Игра пройдет в немецком Гельзенкирхене на "Фельтинс-Арене".
Заметим, что Жоау Пиньейру - знаком украинским болельщикам. В сезоне-2023/24 он работал на ответном матче "Динамо" с "Бешикташем" (0:1) в плей-офф раунда квалификации Лиги конференций. На его счету также работа на поединке сборной Украины с Армений (5:0) в 5-м туре Лиги наций (24 сентября 2022 год).
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