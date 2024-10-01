Боруссия – Селтик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

"Селтик" последний раз проигрывал еще в начале марта. Тогда коллектив из Глазго в местном чемпионате уступил "Хартсу" – 0:2. Однако, уже сегодня подопечных Роджерса ожидает по настоящему серьезное испытание.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

В первом туре у этих команд не было никаких проблем. "Селтик" дома разгромил "Слован" – 5:1, а "Боруссия" разобралась с "Брюгге" – 3:0.

Лига чемпионов, второй тур

01 октября, 22.00. "Сигнал Идунна Парк". Дортмунд

Прямая трансляция: Megogo Футбол 7