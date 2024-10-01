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Боруссия – Селтик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Боруссия - Селтик: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.10.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Фото: ФК Селтік
"Селтик" последний раз проигрывал еще в начале марта. Тогда коллектив из Глазго в местном чемпионате уступил "Хартсу" – 0:2. Однако, уже сегодня подопечных Роджерса ожидает по настоящему серьезное испытание.
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В первом туре у этих команд не было никаких проблем. "Селтик" дома разгромил "Слован" – 5:1, а "Боруссия" разобралась с "Брюгге" – 3:0.
Лига чемпионов, второй тур
01 октября, 22.00. "Сигнал Идунна Парк". Дортмунд
Прямая трансляция: Megogo Футбол 7
Трансляція матчу "Боруссія" — "Селтік"Смотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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