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Боруссия – Селтик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Боруссия - Селтик: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.10.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Боруссия – Селтик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Фото: ФК Селтік

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"Селтик" последний раз проигрывал еще в начале марта. Тогда коллектив из Глазго в местном чемпионате уступил "Хартсу" – 0:2. Однако, уже сегодня подопечных Роджерса ожидает по настоящему серьезное испытание.

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В первом туре у этих команд не было никаких проблем. "Селтик" дома разгромил "Слован" – 5:1, а "Боруссия" разобралась с "Брюгге" – 3:0.

Лига чемпионов, второй тур

01 октября, 22.00. "Сигнал Идунна Парк". Дортмунд

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Трансляція матчу "Боруссія" — "Селтік"
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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