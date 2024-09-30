  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Звезда ПСЖ исключен решением Энрике из заявки на матч Лиги чемпионов с Арсеналом
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Звезда ПСЖ исключен решением Энрике из заявки на матч Лиги чемпионов с Арсеналом

Лига Чемпионов

Парижане останутся без одного из лидеров атаки

Звезда ПСЖ исключен решением Энрике из заявки на матч Лиги чемпионов с Арсеналом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле не включен в заявку своего клуба на поединок против "Арсенала" в рамках Лиги чемпионов. Об этом сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

Данное решение главный тренер парижан Луис Энрике принял после конфликта с французским футболистом по окончании встречи с "Ренном" в Лиге 1 (3:1) на прошлых выходных.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На счету Дембеле 4 гола и 3 результативных передачи в 7 матчах во всех турнирах.

Матч "Арсенал" - "ПСЖ" состоится 1 октября в Лондоне. Начало - в 22:00 по Киеву.

По теме
yellow-arrow
Боруссия Д – Селтик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
yellow-arrow
Определилась бригада арбитров на матч Шахтер - Аталанта
yellow-arrow
Аталанта для Шахтера, Хоффенхайм и Кривбасс для Динамо. Расписание футбола на 30 сентября – 6 октября
Арсенал (Лондон) Лига чемпионов Луис Энрике Пари Сен-Жермен Усман Дембеле
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости