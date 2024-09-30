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Звезда ПСЖ исключен решением Энрике из заявки на матч Лиги чемпионов с Арсеналом
Парижане останутся без одного из лидеров атаки
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле не включен в заявку своего клуба на поединок против "Арсенала" в рамках Лиги чемпионов. Об этом сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.
Данное решение главный тренер парижан Луис Энрике принял после конфликта с французским футболистом по окончании встречи с "Ренном" в Лиге 1 (3:1) на прошлых выходных.
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На счету Дембеле 4 гола и 3 результативных передачи в 7 матчах во всех турнирах.
Матч "Арсенал" - "ПСЖ" состоится 1 октября в Лондоне. Начало - в 22:00 по Киеву.
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