Звезда ПСЖ исключен решением Энрике из заявки на матч Лиги чемпионов с Арсеналом

Вингер "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле не включен в заявку своего клуба на поединок против "Арсенала" в рамках Лиги чемпионов. Об этом сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

Данное решение главный тренер парижан Луис Энрике принял после конфликта с французским футболистом по окончании встречи с "Ренном" в Лиге 1 (3:1) на прошлых выходных.

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На счету Дембеле 4 гола и 3 результативных передачи в 7 матчах во всех турнирах.

Матч "Арсенал" - "ПСЖ" состоится 1 октября в Лондоне. Начало - в 22:00 по Киеву.