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Слован – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Готов ли Игнатенко к такому испытанию?
Getty Images / Global Images Ukraine
Даниил Игнатенко уже отличился в первом матче Лиги Чемпионов этого сезона, тогда из-за него в ворота "Слована" назначили пенальти, когда они противостояли "Селтику".
Ту игру украинец точно не может занести себе в актив, однако есть шанс реабилитироваться за это, вот только соперник на этот раз еще в несколько раз сильнее.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 1 октября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 4.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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