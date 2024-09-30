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Слован – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Готов ли Игнатенко к такому испытанию?

Слован – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Даниил Игнатенко уже отличился в первом матче Лиги Чемпионов этого сезона, тогда из-за него в ворота "Слована" назначили пенальти, когда они противостояли "Селтику".

Ту игру украинец точно не может занести себе в актив, однако есть шанс реабилитироваться за это, вот только соперник на этот раз еще в несколько раз сильнее.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 1 октября.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 4.

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Трансляция матча "Слован" — "Манчестер Сити"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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